Залужний запропонував три типи мобілізації і зробив заяву про "дембель"

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Facebook Валерія Залужного

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний представив концепцію «розумної» мобілізації, яка базується на технологіях та науковому підході. Загалом він виокремив три типи такої мобілізації, які допоможуть державі вистояти у тривалій війні та пояснив, чому в нинішніх реаліях розмови про демобілізацію є небезпечним популізмом.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у своєму виступі на європейській оборонній конференції- Defence24 Days 2026 у Варшаві, текст якого опублікувала «Українська правда».

«Розумна» мобілізація в Україні — в чому вона полягає

Залужний виступив із пропозицією запровадити в Україні модель так званої розумної мобілізації, яка враховуватиме розвиток технологій, тривалий характер війни та демографічну ситуацію в країні.

«Не говорячи поки про деталі такої мобілізації, бо це буде передбачати саме наукового підходу у визначенні її основних показників, у сучасних умовах така мобілізація за умови технологізації війни, буде можлива за наступними типами», — сказав посол.

Перший тип «розумної» мобілізації

За його словами, одним із варіантів може стати модель, за якої більшість населення мінімально відчуватиме наслідки війни у повсякденному житті. У такому підході частину функцій можуть виконувати приватні військові компанії, а добровольців стимулюватимуть фінансово. Також першим етапом може бути передавання приватному сектору функцій підготовки, зокрема офіцерського складу.

Другий тип «розумної» мобілізації

Другий варіант передбачає загальнонаціональну мобілізацію з чітко визначеними обсягами та термінами служби для всіх категорій громадян.

«Особливістю такої мобілізації будуть високі вимоги до персоналу у плані їх інтелектуалізації та максимально відкритого самого процесу. Такий процес буде супроводжуватися абсолютно чіткими визначеними термінами як підготовки, так і самого проходження служби, й буде уявляти собою безперервний процес підготовки і ротацій», — пояснив Залужний.

На його думку, в результаті такого підходу держава могла б перейти до нового формату функціонування без ризиків внутрішньої дестабілізації, зокрема через відчуття несправедливості.

Ексголовком порівняв цю модель із системою, яка діє в Ізраїлі.

«Коли сам факт постійної готовності держави забезпечити її безпеку стає головним чинником стабільного і прогнозованого життя. Найбільш вразливим питанням у такому випадку є саме віковий ценз, де перевага надається більш молодому та якісному поповненню», — зауважив посол.

Водночас він наголосив, що реалізувати подібну концепцію без масштабних реформ неможливо. Йдеться про зміни у ЗСУ, підготовці мобілізаційного резерву, системі бойової підготовки, а також про глибоку модернізацію військово-промислового комплексу та перехід до виробництва озброєння, яке дозволить зменшити втрати серед військових.

Третій тип «розумної» мобілізації

За словами Залужного, на перехідному етапі можливий ще один формат.

«Тоді, імовірно, існує третій тип мобілізації, як тимчасовий, — це часткова передача окремих функцій приватним компаніям та продовження удосконалення існуючої системи через відкритий діалог з суспільством, а особливо молоддю, про нову систему проходження служби, чіткі терміни підготовки і чіткі терміни служби та перспективи у подальшому», — розповів дипломат.

Він підкреслив, що реалізація таких змін потребуватиме комплексної роботи військового керівництва, уряду та парламенту.

Залужний про демобілізацію

Також Залужний зазначив, що демобілізація може стати можливою лише після створення відповідних умов, а не бути самоціллю.

«Наразі Україна веде війну за виживання з ворогом, який переважає у кількості населення та в ресурсах. Тому в нинішніх українських реаліях всі заклики демобілізувати військових є нічим іншим, як політичним популізмом, що не має за собою жодного сенсу», — наголосив ексголовком ЗСУ.

Реформа мобілізації в Україні — чого очікувати

Нагадаємо, наприкінці квітня керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що реформувати в мобілізації варто лише нелюдське ставлення під час примусового приводу, а не сам механізм.

У травні Буданов анонсував, що в Україні створять єдиний координаційний центр при Міноборони для супроводу іноземних добровольців на всіх етапах служби. Мета підрозділу — спростити логістику, відбір та забезпечення іноземців, а також впровадити єдині методики підготовки та залучити перекладачів для покращення комунікації. План реформи та необхідні законодавчі зміни мають підготувати до кінця травня.

Своєю чергою нардеп Сергій Нагорняк пропонує радикально змінити мобілізацію: анулювати всі довідки про інвалідність для чоловіків (крім ветеранів), вважаючи більшість із них купленими, та запровадити натомість офіційну платну відстрочку. Отримані кошти нардеп пропонує спрямувати на виплати добровольцям у розмірі 5 — 10 тис. доларів. Паралельно готується скорочення списків заброньованих працівників на підприємствах, оскільки армії критично бракує людей, а ТЦК легше працювати з облікованими фахівцями, ніж шукати ухилянтів.

