Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
524
Час на прочитання
2 хв

Залужний зробив важливу заяву про "культ війни" у школах

Валерій Залужний заявив, що у школах потрібно вивчати подвиги «Азову» та захисників Волновахи.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що війна має залишитися «культом» для майбутніх поколінь, а у школах замість застарілих предметів потрібно вивчати подвиги захисників держави.

Про це колишній головнокомандувач ЗСУ розповів у подкасті «Що там з НУШ».

Залужний зазначив, що культ захисників України має перенестися у шкільний предмет про захист Вітчизни.

«Дасть бог і сили України вистачить, і ця війна завершиться. Але ця війна має залишитись культом для майбутніх поколінь. Цей культ захисників має перенестися і в предмет захисту Вітчизни. У нас стільки досвіду, скільки у всьому світі немає. Нам головне буде визначити мету: що ми хочемо отримати від дітей через 10 років. І знайти менеджерів, які розкладуть це по полицях», — висловився посол.

Він також поділився, що близько 25 років вивчав предмет із назвою «Гуманітарна підготовка», який не змінювався усі ці роки. Залужний запропонував, як можна було б змінити цей предмет.

«Я б її замінив, не знаю, на подвиг „Азова“. Подвиг захисників Волновахи. В військово-патріотичному вихованні це дуже важливо — знати, що хтось уже це робив. І наслідки того, що він робив, ось вони які», — пояснив ексголовком ЗСУ.

Він зауважив, що радянська пропаганда діяла дуже правильно для себе.

Залужний також розповів, що колись мав суперечку з фахівцями з НАТО. Він наголошував, що для українських військових, «які виросли на цій території, дуже важливо знати, що у цій будівлі вчився саме отой (діяч — ред.), який здійснив ось це. А якщо ще й в класі висить бірка „він був в цьому класі“.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки трансформує шкільну програму: від 2027 року предмет «Захист України» стане обов’язковим для старшокласників. Школярі вивчатимуть домедичну допомогу, керування безпілотниками, цифрову безпеку та інші практичні навички. За словами очільника МОН Оксена Лісового, мета — підготувати учнів до сучасних викликів.

