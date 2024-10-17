Залякав, побив, зґвалтував та пограбував: на Одещині судитимуть злочинця

На Одещині 40-річний безробітний та без постійного місця проживання через кватирку проник до будинку самотньої 82-річної пенсіонерки. Зловмисник залякав стареньку, побив і зґвалтував.

Про це повідомили у поліції регіону.

Поліцейські затримали правопорушника того ж дня. В якості речових доказів слідчі вилучили у нього продукти та частину грошей, які він не встиг витратити.

Слідчі висунули правопорушнику обвинувачення у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану, та у зґвалтуванні.

Максимальне покарання – 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в одному з сіл у Шептицькому районі виявили мертвими подружжя. Зловмисник втік з місця події на їхньому автомобілі.

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