Залякували і вбивали населення та відстрілювали "своїх": у військовому вторгненні в Україну брали участь 2,5 тисяч "кадирівців"

Залякували і вбивали населення та відстрілювали "своїх": у військовому вторгненні в Україну брали участь 2,5 тисяч "кадирівців"

У військовому вторгненні в Україну брали участь 2,5 тисяч бойовиків з Чечні.

Так звані “кадирівці” почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

"Кадирівці" перебували здебільшого у другому ешелоні наступу. Вони обшукували приміщення, знущалися із заручників та мирних жителів, займалися грабунками та розбоєм.

"Після того, як російські війська почали зазнавати перших масштабних втрат, “кадирівцям” наказали зупиняти підрозділи окупантів, що відступали та показово розстрілювати тих що відмовлялися воювати. З ганьбою відкинуті українськими воїнами від Києва та Чернігова, кадирівські найманці перемістилися на Луганський та Маріупольський напрямки де продовжили грабувати та знімати ролики про свої “подвиги” для TikTok", - повідомляють у розвідці.

У ГУР Міноборони відзначають, що попри те, що кадирівські "тіктокери" здебільшого не перебували на передовій, з 2,5 тисячі примудрилися загинути близько 100, а також близько 300 отримали поранення. Понад 60 "кадирівців" втекли з України, покинувши зброю та амуніцію.

"Воєнна розвідка України оприлюднює список бойовиків з чеченської республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь в російській агресії та нагадує, що за злочини проти мирного населення України всіх воєнних злочинців буде притягнуто до відповідальності", - зауважили в розвідці.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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