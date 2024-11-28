Залякування ударами по Києву та погрози НАТО "Орешніком": у РНБО відреагували на заяви Путіна

Погрози бункерного мало на кого діють.

Путін бачить, що залякування "Кедром", більш відомим в медіа як "Орешнік", не спрацьовують так, як йому б хотілося. Тому він підвищує інформаційну складову цих залякувань словами про "центри прийняття рішень".

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголошує: ставка виключно на інформаційний вплив і створення паніки. Росія тактику з 2022 року не змінює.

"Реакція на це зі сторони демократичного світу має бути проста – посилення тиску на РФ. Мир через силу", – підсумував Коваленко.

Раніше Путін учергове пригрозив НАТО своїми "орешніками". Мовляв, у Росії є ще кілька подібних систем, готових до застосування. За його словами, РФ неодноразово говорила про те, що удари західною далекобійною зброєю означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту.

Читайте також: