Залякував і ґвалтував: 72-річного тренера з Луцька підозрюють у сексуальному насильстві спортсменок

Тренер з Волині роками розбещував своїх вихованок. 5 спортсменок написали заяви до поліції.

72-річного тренера з Луцька підозрюють у сексуальному насильстві та зґвалтуванні неповнолітніх спортсменок.

Про це повідомила пресслужба поліції Волинської області.

За даними слідства, тренер, використовуючи свій авторитет та вплив, принижував і залякував дівчат, змушував їх оголюватись та вчиняти непристойні дії.

"Розпусні дії сексуального характеру проти волі неповнолітніх влаштовував і в приміщенні тренувального закладу у Луцьку", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку слідчі вилучили в його кабінеті предмети, що свідчать про ці злочини. Усе вилучили і відправили на дослідження.

Наразі відомо про п’ятьох потерпілих, які на момент вчинення вказаних злочинів не досягнули повноліття: вони написали до поліції відповідні заяви.

Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, тренер вчиняв сексуальні злочини проти своїх вихованок впродовж 9 років, від 2012 по 2021 рік. Водночас він достовірно знав, що вони є неповнолітніми.

Сьогодні, 8 липня, чоловіку повідомлено про підозру у насильницькому задоволенні статевої пристрасті, розбещенні неповнолітніх, сексуальному насильстві та зґвалтуваннях спортсменок (ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі продовжують відбирати покази і встановлюють усі деталі злочинів тренера. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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