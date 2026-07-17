"Залиште Федорова": Києвом та іншими містами України прокотилася друга хвиля мітингів - подробиці (фото, відео)

Михайло Федоров / © Міністерство цифрової трансформації

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У центрі Києва другий день поспіль триває акція протесту, учасники якої висловлюють незгоду з кадровими змінами в уряді. Протестувальники озвучують свої вимоги та закликають владу відреагувати на них.

Про це повідомляє ТСН.

За словами учасників акції, протест на площі Івана Франка розпочався ще зранку та тривав упродовж дня. До вечора кількість людей, як стверджують очевидці, значно зросла.

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Мітинг в Києві / © Фото з відкритих джерел

Як пише «Київ 24» однією із найпомітніших учасниць стала дівчина на ім’я Марічка, яка, за словами присутніх, майже дві доби не залишає площу та підтримує протестувальників, виголошуючи гасла.

Мітинг в Києві / © Фото з відкритих джерел

Які вимоги висувають протестувальники

Учасники акції заявляють, що вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, звільнити Олександра Сирського та повернути народних депутатів до роботи.

Серед гасел, які звучать на площі, — «Канікули — для школярів, а ротації — для війська».

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що ввечері черги на акцію були більшими, ніж під час попередніх протестів.

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«Черга в 20:00 більше ніж всі минулі рази. Навіть ніж минулого року, коли спробували ліквідувати НАБУ та САП. Так буває, коли влада не чує вимогу людей», — написав він.

Також акції відбуваються не лише у Києві, а й у Львові, Харкові, Дніпрі, Чернігові, Полтаві та інших містах України.

Мітинг в Тернополі / © Фото з відкритих джерел

Мітинг в Білій Церкві / © Фото з відкритих джерел

Мітинг в Сумах / © Фото з відкритих джерел

Мітинг в Одесі / © Фото з відкритих джерел

Акції на підтримку Михайла Федорова пройшли в Варшаві та Дюссельдорфі.

Мітинг в підтримку Федорова / © Фото з відкритих джерел

Мітинг в підтримку Федорова / © Фото з відкритих джерел

Кадрові зміни в уряді — останні новини

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару, а тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ — Андрія Сибігу. Рішення ухвалено за погодженням з президентом для забезпечення безперервної роботи у сферах оборони та зовнішньої політики. Крім того, уряд відновлює Міністерство аграрної політики, створює Міністерство у справах громад, територій та ВПО, розмежовує економіку та довкілля, а також розділяє інфраструктуру і транспорт.

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Також, експерт у галузі військових технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов призначений радником президента України Володимира Зеленського з питань розвитку технологічних напрямів оборони (поза штатом). Раніше він був радником міністра оборони. Бескрестнов відмовився повертатися до Міноборони після відставки Михайла Федорова, але погодився на посаду в ОП, щоб продовжувати впливати на впровадження інновацій для армії.

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