Залишила вмирати: на Кіровоградщині покарали горе-матір за смерть 12-річної доньки

На Кіровоградщині горе-матір засудили до 4 років тюрми через смерть доньки від пневмонії / © ТСН.ua

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На Кіровоградщині горе-матір засудили до ув’язнення за те, що не викликала лікарів для хворої малолітньої доньки.

Про це передає Офіс генпрокурора.

Трагедія сталася у жовтні 2025 року в одному із сіл Кіровоградської області. 12-річна дівчинка кілька днів хворіла — мала високу температуру, кашель, біль у грудях, слабкість, відмовлялася від їжі. Попри очевидне погіршення стану дитини, 30-річна мати не звернулася до лікарів, не завезла дитину до лікарні, і навіть не викликала швидку допомогу.

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Жінка викликала поліцію після того, як знайшла дівчинку мертвою через п’ять днів хвороби.

Як встановила експертиза, смерть дитини настала внаслідок легеневої недостатності, спричиненої двобічною пневмонією. Лікарі кажуть, що якби мати вчасно звернулася до медиків, смерті дитини можна було запобігти.

Суд визнав горе-матір винною у злісному невиконанні батьківських обов’язків та залишенні малолітньої дитини без допомоги, що призвело до її смерті. Їй призначено покарання — 4 роки позбавлення волі.

Що буде з двома іншими дітьми

Як виявилося, родина раніше перебувала на обліку служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах через неналежне виконання батьківських обов’язків. Служба опіки неодноразово попереджали матір про необхідність покращити умови проживання та догляд за дітьми.

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Двоє дівчат 2017 р.н. тимчасово перебувають у родині їхньої рідної тітки. Суд також розглядає питання щодо позбавлення її батьківських прав. Де перебуває батько дитини, не вказується.

Також перевірять дії працівників центру соціальних служб, які безпідставно зняли родину з обліку як таку, що подолала складні життєві обставини, хоча фактично вони не були усунуті.

Наразі справа стосовно керівника цього центру скерована до суду: його обвинувачують у службовій недбалості, що призвела до смерті дитини.

Раніше повідомлялося, що у Києві 17-річна горе-мати замкнула у квартирі на 4 дні немовля.

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