447
1 хв

Залишилось менше тижня для СЗЧ, щоб повернутися на службу: як це зробити

Міноборони назвало дедлайн для СЗЧівців і пояснило, як оформити заявку для повернення на військову службу.

Як повернутися на службу після СЗЧ

У Міноборони нагадали, що залишилось менше тижня, щоб військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, повернулися на службу через «Армія+».

У пресслужбі міністерства пояснили, як це зробити.

  • подайте в застосунку рапорт на повернення;

  • додайте рекомендаційний лист від частини, яка готова вас прийняти;

  • за 24 години після погодження рапорту прибудьте до найближчого відділення ВСП, а звідти — у батальйон резерву;

  • за 72 години від прибуття до батальйону командир має поновити виплати та соцгарантії.

  • Після цього подайте в застосунку рапорт на зміну місця служби.

  • Виберіть причину «Повертаюсь на службу після СЗЧ».

  • Додайте рекомендаційний лист і військовий документ з поточною посадою в батальйоні, а також довідку, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні.

Зауважимо, що військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають час повернутися на службу до 30 серпня, тобто менше тижня.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на липень 2025 року відкрили понад 200 тисяч справ за СЗЧ і ще понад 50 тисяч — за дезертирство.

