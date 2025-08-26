Залишилось менше тижня для СЗЧ, щоб повернутися на службу: як це зробити

Як повернутися на службу після СЗЧ

У Міноборони нагадали, що залишилось менше тижня, щоб військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, повернулися на службу через «Армія+».

У пресслужбі міністерства пояснили, як це зробити.

подайте в застосунку рапорт на повернення;

додайте рекомендаційний лист від частини, яка готова вас прийняти;

за 24 години після погодження рапорту прибудьте до найближчого відділення ВСП, а звідти — у батальйон резерву;

за 72 години від прибуття до батальйону командир має поновити виплати та соцгарантії.

Після цього подайте в застосунку рапорт на зміну місця служби.

Виберіть причину «Повертаюсь на службу після СЗЧ».

Додайте рекомендаційний лист і військовий документ з поточною посадою в батальйоні, а також довідку, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні.

Зауважимо, що військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають час повернутися на службу до 30 серпня, тобто менше тижня.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на липень 2025 року відкрили понад 200 тисяч справ за СЗЧ і ще понад 50 тисяч — за дезертирство.