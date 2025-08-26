- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 447
- Час на прочитання
- 1 хв
Залишилось менше тижня для СЗЧ, щоб повернутися на службу: як це зробити
Міноборони назвало дедлайн для СЗЧівців і пояснило, як оформити заявку для повернення на військову службу.
У Міноборони нагадали, що залишилось менше тижня, щоб військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, повернулися на службу через «Армія+».
У пресслужбі міністерства пояснили, як це зробити.
подайте в застосунку рапорт на повернення;
додайте рекомендаційний лист від частини, яка готова вас прийняти;
за 24 години після погодження рапорту прибудьте до найближчого відділення ВСП, а звідти — у батальйон резерву;
за 72 години від прибуття до батальйону командир має поновити виплати та соцгарантії.
Після цього подайте в застосунку рапорт на зміну місця служби.
Виберіть причину «Повертаюсь на службу після СЗЧ».
Додайте рекомендаційний лист і військовий документ з поточною посадою в батальйоні, а також довідку, що СЗЧ здійснено вперше. Її можна отримати у представника ВСП у батальйоні.
Зауважимо, що військові, які вперше пішли в СЗЧ до 10 травня 2025 року, мають час повернутися на службу до 30 серпня, тобто менше тижня.
Раніше повідомлялося, що в Україні станом на липень 2025 року відкрили понад 200 тисяч справ за СЗЧ і ще понад 50 тисяч — за дезертирство.