Залишилось тільки прання, яке нікому зняти: трагічна історія загибелі жінки в Херсоні

Балкон із пранням у Херсоні / © Ольна Чернишова у Facebook

Реклама

Мешканка Херсона, яка евакуювалася з міста після першого прильоту по її будинку, повернулася додому, бо не могла знайти притулку, де б її прийняли разом з двома собачками. Після повернення вона випрала свої речі і розвісила на балконі. І загинула під час наступної атаки російських терористів.

Цю трагічну історію розповіла херсонка Ольга Чернишова на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора підняла голову і знов побачила той балкон. Дах обвалився, все розбите, а речі досі висять на мотузках. Висять уже дуже довго, бо господарка їх так і не зняла», — написала вона.​

Реклама

За словами авторки допису, після загибелі жінки, яку вбило прямо в квартирі, приїхав її син, який вигнав собак на двір, зачинив порожню квартиру і поїхав.

«А речі так і залишилися висіти під дощем і сонцем», — додала вона.

Собак загиблої жінки забрала з вулиці її сусідка, яка тримала вдома чотирьох котів. Але з нею також сталося нещастя — вона підірвалася на вибухонебезпечному предметі прямо у будинку.

«​Тепер обох господарок немає. Спочатку одна, потім інша. А собаки й четверо киць залишилися самі. Тепер вони живуть просто у дворі, і люди ходять їх годувати по черзі. Кинуті під відкритим небом, як і ті речі на балконі.​ Страшно, коли від людини залишається тільки прання, яке нікому зняти, і тварини, які чекають тих, хто вже ніколи не прийде», — підсумувала Ольга Чернишова.

Реклама

Нагадаємо, під час російського удару по приватному будинку на Сумщині 20-річна дівчина загинула, накривши собою свою 6-річну сестру.

Новини партнерів