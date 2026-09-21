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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Залишилося 1-2 спірних питання: Умєров про прогрес у переговорах щодо завершення війни

Очільник СЗР Рустем Умєров спростував інформацію про незадоволення Києва роботою Стіва Віткоффа та заявив, що завдяки щоденній дипломатії кількість спірних питань у переговорах скоротилася до одного-двох.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Рустем Умєров

Рустем Умєров / © Getty Images

У команді президента Володимира Зеленського спростували інформацію про те, що Київ незадоволений посередницькими зусиллями американського посланця Стіва Віткоффа на треку переговорів про завершення війни.

Так очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров у коментарі для Axios зауважив, що цей процес перебуває під пильною увагою громадськості та ЗМІ, через що його й критикують постійно.

«Нам потрібно залишатися зосередженими. Стів чудово з нами попрацював. Ми не гаємо часу та зосереджуємося на пошуку рішень, — цитують ЗМІ слова Умєрова. —… Я вважаю, що роботу американських перемовників повинні оцінювати люди, які безпосередньо беруть участь у переговорному процесі та тісно співпрацюють (з ними — ред.)».

За словами голови СЗР, протягом останнього року він щодня працював із Віткоффом та Кушнером, сторони шукали рішення, які могли б покласти кінець війні та гарантувати Києву отримання гарантій безпеки, а українцям — процвітання у майбутньому.

«Кількість каменів спотикання зменшилася з десятків до фактично одного-двох ключових питань, які залишаються предметом переговорів», — розповів він, до чого призвела ця щоденна дипломатична робота.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що посланця Трампа Стіва Віткоффа хочуть усунути від мирних переговорів, оскільки нібито і Україна, і Росія розчаровані його підходом.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про важливу домовленість між Україною і Росією щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах обох країн. Київ готовий до взаємного мораторію. Втім, Москва мовчить.

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