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Залишилися дружина та двоє донечок: у Києві прощаються з медійником і воїном Іваном Трембовецьким
У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві прощаються з медійником і військовослужбовцем Іваном Трембовецьким, який загинув на фронті під час виконання бойового завдання.
У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається прощання із загиблим українським медійником і військовослужбовцем Іваном Трембовецьким.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.
Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше — телеканалу «2+2». Провести Івана в останню путь прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими.
Після церемонії прощання захисника поховають. Івану Трембовецькому було 43 роки.
Іван Трембовецький загинув на фронті під час виконання бойового завдання.
Він став на захист України ще 2014 року — першим серед працівників «плюсів». У складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ воював у Дебальцевому, Пісках і захищав Донецький аеропорт.
Після початку повномасштабного вторгнення Іван знову приєднався до війська. Останні три роки він служив у Головному управлінні розвідки, а згодом перевівся до 238-го окремого батальйону безпілотних систем «Чорний яструб» 8-го армійського корпусу ДШВ.
Іван воював на Сумському напрямку. Попри поранення, повертався до строю та продовжував виконувати бойові завдання.
У цивільному житті він працював випусковим редактором телеканалів ТЕТ і «2+2». Колеги згадують його як професіонала, щиру й життєрадісну людину.
У захисника залишилися дружина та дві доньки.