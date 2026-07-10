Залишилися дружина та двоє донечок: у Києві прощаються з медійником і воїном Іваном Трембовецьким

Іван Трембовецький / © 1+1

Реклама

У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається прощання із загиблим українським медійником і військовослужбовцем Іваном Трембовецьким.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше — телеканалу «2+2». Провести Івана в останню путь прийшли його рідні, друзі, колеги та побратими.

Реклама

Після церемонії прощання захисника поховають. Івану Трембовецькому було 43 роки.

Дата публікації 11:19, 10.07.26 Кількість переглядів 6 У Києві прощаються із загиблим на фронті редактором ТЕТ і «2+2» Іваном Трембовецьким

Іван Трембовецький загинув на фронті під час виконання бойового завдання.

Він став на захист України ще 2014 року — першим серед працівників «плюсів». У складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ воював у Дебальцевому, Пісках і захищав Донецький аеропорт.

Дата публікації 11:18, 10.07.26 Кількість переглядів 7 У Києві прощаються із загиблим на фронті редактором ТЕТ і «2+2» Іваном Трембовецьким

Після початку повномасштабного вторгнення Іван знову приєднався до війська. Останні три роки він служив у Головному управлінні розвідки, а згодом перевівся до 238-го окремого батальйону безпілотних систем «Чорний яструб» 8-го армійського корпусу ДШВ.

Реклама

Іван воював на Сумському напрямку. Попри поранення, повертався до строю та продовжував виконувати бойові завдання.

У цивільному житті він працював випусковим редактором телеканалів ТЕТ і «2+2». Колеги згадують його як професіонала, щиру й життєрадісну людину.

У захисника залишилися дружина та дві доньки.

Новини партнерів