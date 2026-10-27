Залишилися лічені дні: як батькам першокласників отримати 5000 грн за "Пакунком школяра"

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Батьки першокласників в Україні можуть подати заяву на державну допомогу «Пакунок школяра» у розмірі 5000 грн до 1 листопада. Станом на 27 жовтня українці подали понад 202 тисячі заяв, майже 194 тисячі з яких уже погодили.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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«Пакунок школяра»: хто може отримати і як оформити

У Мінсоцполітики пояснили, що «Пакунок школяра» — це одноразова державна допомога у розмірі 5000 грн для родин, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу української школи. За даними Міністерства освіти і науки, цього року першокласниками стали понад 241 тисяча дітей.

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«Якщо ваша дитина цьогоріч пішла до першого класу — не пропустіть можливість отримати державну допомогу. Подати заяву можна до 1 листопада», — зазначили в Мінсоцполітики.

Як повідомили у міністерстві, оформити виплату можна двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву через «Дію», потрібно:

відкрити розділ «Сервіси»;

перейти до «Допомога від держави»;

обрати «Пакунок школяра»;

вибрати дитину, на яку оформлюється допомога;

вибрати або відкрити «Дія.Картку»;

перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Для оформлення допомоги онлайн, за інформацією Мінсоцполітики, необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

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На що можна витратити «Пакунок школяра» і де розрахуватися

У Мінсоцполітики пояснили, що 5 000 грн у межах програми «Пакунок школяра» призначені для придбання необхідних для навчання речей. За ці кошти можна купити канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття.

«Допомога є цільовою, тому розрахуватися нею можна лише в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із 30 дозволених MCC-кодів», — зазначили в Мінсоцполітики.

Серед основних:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

За інформацією Мінсоцполітики, загалом для програми передбачено 30 дозволених MCC-кодів.

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У Мінсоцполітики нагадали, що подати заяву на отримання 5000 грн у межах програми «Пакунок школяра» батьки першокласників можуть до 1 листопада.

Як пояснили у міністерстві, допомогу зараховують на «Дія.Картку» або інший рахунок, відкритий у банку. Використати кошти можна протягом 180 днів після їх нарахування.

За інформацією Мінсоцполітики, розраховуватися виплатою можна як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах, однак лише безготівково.

У міністерстві закликали родини першокласників, які мають право на допомогу, але ще не подали заяву, не відкладати її оформлення, оскільки термін подання заяв завершується 1 листопада.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, коли школярі в Україні підуть на осінні канікули. У більшості міст канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада, однак у деяких громадах дати відрізняються.

Також уряд змінив правила організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Школам дозволили поєднувати очний і дистанційний формати, проводити заняття в облаштованих укриттях та гнучко змінювати розклад залежно від безпекової ситуації.

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