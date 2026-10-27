ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
3 хв

Залишилися лічені дні: як батькам першокласників отримати 5000 грн за "Пакунком школяра"

В Україні завершується прийом заяв на «Пакунок школяра»: 5000 грн допомоги можна оформити на дитину, яка цьогоріч пішла до першого класу. Останній день подання заяв — 1 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гроші

Гроші / © Фото з відкритих джерел

Батьки першокласників в Україні можуть подати заяву на державну допомогу «Пакунок школяра» у розмірі 5000 грн до 1 листопада. Станом на 27 жовтня українці подали понад 202 тисячі заяв, майже 194 тисячі з яких уже погодили.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Пакунок школяра»: хто може отримати і як оформити

У Мінсоцполітики пояснили, що «Пакунок школяра» — це одноразова державна допомога у розмірі 5000 грн для родин, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу української школи. За даними Міністерства освіти і науки, цього року першокласниками стали понад 241 тисяча дітей.

«Якщо ваша дитина цьогоріч пішла до першого класу — не пропустіть можливість отримати державну допомогу. Подати заяву можна до 1 листопада», — зазначили в Мінсоцполітики.

Як повідомили у міністерстві, оформити виплату можна двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Щоб подати заяву через «Дію», потрібно:

  • відкрити розділ «Сервіси»;

  • перейти до «Допомога від держави»;

  • обрати «Пакунок школяра»;

  • вибрати дитину, на яку оформлюється допомога;

  • вибрати або відкрити «Дія.Картку»;

  • перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Для оформлення допомоги онлайн, за інформацією Мінсоцполітики, необхідно мати в застосунку «Дія» ID-картку або закордонний паспорт, а також верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

На що можна витратити «Пакунок школяра» і де розрахуватися

У Мінсоцполітики пояснили, що 5 000 грн у межах програми «Пакунок школяра» призначені для придбання необхідних для навчання речей. За ці кошти можна купити канцелярське приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття.

«Допомога є цільовою, тому розрахуватися нею можна лише в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із 30 дозволених MCC-кодів», — зазначили в Мінсоцполітики.

Серед основних:

  • 5641 — дитячий одяг;

  • 5651 — одяг для всієї родини;

  • 5661 — магазини взуття;

  • 5943 — канцелярські товари;

  • 5942 — книжкові магазини;

  • 5192 — книги, періодичні видання та газети.

За інформацією Мінсоцполітики, загалом для програми передбачено 30 дозволених MCC-кодів.

У Мінсоцполітики нагадали, що подати заяву на отримання 5000 грн у межах програми «Пакунок школяра» батьки першокласників можуть до 1 листопада.

Як пояснили у міністерстві, допомогу зараховують на «Дія.Картку» або інший рахунок, відкритий у банку. Використати кошти можна протягом 180 днів після їх нарахування.

За інформацією Мінсоцполітики, розраховуватися виплатою можна як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах, однак лише безготівково.

У міністерстві закликали родини першокласників, які мають право на допомогу, але ще не подали заяву, не відкладати її оформлення, оскільки термін подання заяв завершується 1 листопада.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, коли школярі в Україні підуть на осінні канікули. У більшості міст канікули триватимуть з 26 жовтня до 1 листопада, однак у деяких громадах дати відрізняються.

Також уряд змінив правила організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Школам дозволили поєднувати очний і дистанційний формати, проводити заняття в облаштованих укриттях та гнучко змінювати розклад залежно від безпекової ситуації.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie