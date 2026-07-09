Залишив собаку на балконі у спеку: киянину повідомлено про підозру через смерть тварини

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У Києві правоохоронці повідомили 37-річному чоловікові про підозру у жорстокому поводженні з собакою. Він залишив пса у спеку наа балконі, що призвело до його загибелі.

Про це повідомляє поліція Києва.

Що відомо про трагічний випадок

Про випадок поліції повідомила мешканка одного з житлових комплексів у мікрорайоні Теремки. За її словами, сусід навмисно залишив домашнього улюбленця зачиненим на балконі, де тварина загинула.

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За даними слідства, чоловік зачинив свого французького бульдога на ім'я Рафік на балконі квартири у спекотний день і пішов з дому. Собака тривалий час перебував під прямими сонячними променями без води, їжі та можливості сховатися від спеки.

Через тривалий вплив високої температури тварина загинула.

Під час розслідування поліцейські опитали сусідів. Вони розповіли, що чоловік і раніше жорстоко поводився із собакою: бив її, прив'язував до дерев і залишав без належного догляду.

Наразі власнику собаки повідомили про підозру у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Слідство триває.

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