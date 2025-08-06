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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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209
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"Залити" його треба": як колишній "смотрящий" СІЗО вибивав борги з людей на Кіровоградщині (перехоплення)

Організатор — 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько «Васо».

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
"Залити" його треба": як колишній "смотрящий" СІЗО вибивав борги з людей на Кіровоградщині (перехоплення)

На Кіровоградщині затримано злочинців Фото: Нацполіція

На Кіровоградщині поліцейські затримали банду, яка труїла громадян, викрадала гроші з їхніх рахунків і вимагала неіснуючі борги.

Про це повідомили в Нацполіціїї, а саме голова Іван Вигівський.

Організатором банди виявився 44-річний кримінальний авторитет на прізвисько «Васо». Це колишній «смотрящий» за Кропивницьким СІЗО. Справу щодо нього розглядають у суді за фактом поширення злочинного впливу.

Під чітким керівництвом свого ватажка шестеро ділків обманом отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, і у деяких випадках труїли їх медикаментами.

Як банда труїла, грабувала і вимагала неіснуючі борги: перехоплення розмови ділків

Кожен зі злочинців мав свою роль у схемі: частина входила в довіру до потенційних жертв, підсипала психотропні препарати — клофелін або азалептол тощо.

Вони викрадали телефони, отримували доступ до мобільного банкінгу та переказувати кошти на підставні рахунки.

На рахунку бандитів виявлено щонайменше 10 епізодів. Постраждали військові та цивільні. Загальна сума збитків — понад 400 000 гривень.

У перехопленій розмові бандитів, що надали в поліції, йдеться про методи «роботи» ділків зі своїми жертвами.

«Нехай бере ці гроші, перекриває всі моменти і все — розходимося… І не тільки його, а хто піде туди… його взагалі вбити треба, „залити“ треба», — каже один з членів (ймовірно, ватажок) банди.

Той, хто отримав таке «завдання», відповідає: «Все, брате, й зрозумів. Хлопці готові, хлопці кажуть, давай кинемо його у багажник і привеземо тобі.»

На що, ймовірно, ватажок відповідає: «Ну, дійсно, кидайте в багажник і везіть сюди.»

Бандитів затримано — що їм загрожує

«Ми затримали зловмисників, вилучили докази, та повідомили сімом фігурантам про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», — повідомили поліцейські.

Нагадаємо, у Дніпрі банда захопила аптеку через відмову власників платити за так званий «дах». Спершу злочинці влаштовували штовханину з керівництвом аптеки і познімали зовнішні вивіски.

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