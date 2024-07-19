Замах на Фаріон: у Мережі з'явилося відео затримання ймовірного стрільця

На опублікованих кадрах поліцейські затримують молодого чоловіка, надягаючи йому на руки кайданки.

У Мережі з'явилося відео затримання молодого чоловіка на вулиці Личаківській у Львові після скоєного замаху на Ірину Фаріон.

Відео публікують місцеві пабліки.

На опублікованих кадрах поліцейські затримують молодого чоловіка, надягаючи йому на руки кайданки. Він сидить на тротуарі на узбіччі дороги і не чинить активного спротиву.

У коментарі до опублікованого відео зауважили, що інформація про причетність затриманого до замаху на Фаріон офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, увечері 19 липня у Львові стріляли у громадську діячку Ірину Фаріон. За попередньою інформацією, вона отримала вогнепальне поранення у скроню і зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. Замах на Фаріон скоєно поблизу її будинку на вулиці Масарика, 3.

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