Замах на Фіцо: Зеленський зробив емоційну заяву щодо нападу

Володимир Зеленський емоційно відреагував на напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це президент України написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахає. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства щодо глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері", - написав Зеленський.

Він зазначив, що Україна солідарна з народом Словаччини, та висловив сподівання на скоріше одужання Роберта Фіцо.

Нагадаємо, у Словаччині стався напад на прем'єра країни Роберта Фіцо. За попередньою інформацією, він отримав кілька кульових поранень і перебуває у важкому стані. Нападника затримано.

Читайте також: