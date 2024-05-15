Замах на Фіцо: Зеленський зробив емоційну заяву щодо нападу

Зеленський засудив напад на прем'єр-міністра Словаччини.
Володимир Зеленський емоційно відреагував на напад на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Про це президент України написав на своїй сторінці у соціальній мережі X.
"Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо жахає. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства щодо глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль для того, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, формі чи сфері", - написав Зеленський.
Він зазначив, що Україна солідарна з народом Словаччини, та висловив сподівання на скоріше одужання Роберта Фіцо.
Нагадаємо, у Словаччині стався напад на прем'єра країни Роберта Фіцо. За попередньою інформацією, він отримав кілька кульових поранень і перебуває у важкому стані. Нападника затримано.
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