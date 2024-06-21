Замах на казахського опозиціонера Садикова: хто і як намагався його вбити

Правоохоронці встановили особи двох громадян Казахстану, які 18 червня вчинили замах на казахського опозиційного політика та блогера Айдоса Садикова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, про підозру повідомлено Алтаю Жаканбаєву (1988 року народження) та Мейраму Каратаєву (1991 року народження). Зазначається, що вони 2 червня прибули до Києва, де орендували житло за різними адресами.

6 червня Жаканбаєв для стеження за Садиковим придбав автомобіль Opel Vectra. 8 червня Каратаєв і Жаканбаєв через сайт Booking "забронювали квартиру… поблизу місця проживання потерпілого".

Каратаєв і Жаканбаєв вивчили розпорядок дня та звички Садикова, і 18 червня вчинили замах на життя казахського опозиціонера. О 12:14 Каратаєв "швидко наблизився до автомобіля з боку водійського сидіння та здійснив один прицільний постріл… у голову Садикова".

"Вчинивши замах на умисне вбивство Садикова, Каратаєв та Жаканбаєв з місця злочину втекли та в подальшому, з метою приховування знаряддя злочину, при невстановлених слідством обставинах позбулися вогнепальної зброї — пістолета, обладнаного пристроєм для поглинання звуку пострілу, викинувши його біля паркану на території Київського зоопарку", — йдеться в повідомленні.

За статтею 115 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Замах на казахського опозиційного політика Айдоса Садикова

У Києві, 18 червня, невідомий вистрілив у водія однієї з припаркованих автівок. Згодом виявилось, що зловмисник стріляв у казахського журналіста-опозиціонера, керівника опозиційного інтернет-медіа БАСЕ Айдоса Садикова. Спочатку про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела, а за деякий час — і дружина Наталія Садикова, яка перебувала з ним у машині в момент стрілянини.

Чоловіка прооперували, він перебуває у тяжкому стані.

Вже наступного дня українські правоохоронці встановили виконавців замаху на Садикова. Ними виявились двоє земляків постраждалого. Один із нападників виявився співробітником обласного департаменту внутрішніх справ. Мейрам Каратаєв – співробітник ДВС Костанайської області, він посів перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників.

Замах на казахського журналіста-опозиціонера в Києві! Хто замовник?

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