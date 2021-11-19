Замах на міністра Лещенка: підозрюваний заявив, що не домовлявся з кілером, бо не розуміє української мови

Замах на міністра Лещенка: підозрюваний заявив, що не домовлявся з кілером, бо не розуміє української мови

Громадянина США та його помічницю, яких підозрюють у замовленні замаху на урядовця, заарештували на два місяці без права на заставу.

У п’ятницю, 19 листопада, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід громадянину США бізнесмену Курту Джейкобу Ґросансу та його помічниці Олені Богач, яких підозрюють в організації замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замах був пов’язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ґрати".

Обом фігурантам справи суд призначив як запобіжний захід на час слідства тримання під вартою упродовж двох місяців без права внесення застави.

Українка Олена Богач на судовому засіданні не визнала провину і сказала, що була в американця помічницею для ведення бізнесу, а про його конфлікт з чинним міністром вона нічого не знає. Натомість Курт Ґросанс на суді заявив, що не розуміє української мови і не знає, про що його помічниця домовлялася з “кілером”.

Відомо, що Ґросанс давно веде аграрний бізнес в Україні. У 2018 році топменеджером його компанії був Роман Лещенко. У той час американський бізнесмен звинуватив Лещенка в розкраданні 250 мільйонів доларів і намагався стягнути їх через суд. Коли це не вдалося, він, начебто, замовив замах на свого колишнього менеджера, а нині чинного міністра.

Нагадаємо, як повідомив на брифінгу очільник МВС Денис Монастирський, 17 листопада замовники зустрілися із "кілером", обговорили деталі і передали йому завдаток за роботу - 20 тисяч доларів. Після цього МВС вирішило затримати замовників, які до того ж пропонували "кілеру" половину майна, викраденого в Лещенка.

Читайте також: