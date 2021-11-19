Замах на міністра Лещенка: замовнику вбивства може загрожувати довічне позбавлення волі

Замах був пов’язаний із діяльністю Лещенка у 2018 році, до того, як він отримав державну посаду.

Тривале ув'язнення, а, можливо, довічне позбавлення волі загрожує замовникам убивства міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 19 листопада.

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Напередодні правоохоронці оголосили, що викрили чоловіка і жінку, які хотіли поквитатися із Лещенком. За даними слідчих, все почалося через бізнесовий конфлікт між замовником вбивства, американцем, та Лещенком. Замах був пов’язаний із діяльністю міністра у 2018 році - до того, як він отримав державну посаду.

Спершу іноземець та українка-його спільниця намагалися вибити з Лещенка борги за допомогою колектора. Він ніби-то гроші взяв, але кредиторам не віддав. Тоді ті й вирішили найняти кілера: для вбивства колектора та, власне, міністра Лещенка.

Замовникам убивства Романа Лещенка загрожує тривале ув'язнення | Новини України

Правоохоронці імітували загибель колектора. Замовники зустрілися із кілером, аби обговорити подальшу роботу. Саме тоді силовики їх і затримали.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про замах на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

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