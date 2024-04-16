Замах на очільника Херсонської ОВА Прокудіна: в СБУ розкрили подробиці (фото)

СБУ затримала зрадника, який причетний до спроби замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зловмисник видавав себе за таксиста і шпигував за цивільними та військовими об’єктами у Херсонській області.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Зрадником виявився 55-річний місцевий житель. Він дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, особу якого також було встановлено.

Зазначається, що задля збору інформації зрадник встановив прихований відеореєстратор в автомобілі. Він намагався отримати "необхідну" інформацію під час розмови зі своїми пасажирами. Потім зібрані дані передавав за допомогою месенджера росіянам для підготовки прицільних ударів по місту із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Під час розслідування з'ясувалось, що зловмисник причетний до спроби замаху на керівника Херсонської обласної військової адміністрації.

"Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець", — йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника та зірвали плани терористів. Затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує довічне.

СБУ затримала агента РФ, який наводив дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. / Фото: СБУ

СБУ затримала агента РФ, який наводив дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. / Фото: СБУ

СБУ затримала агента РФ, який наводив дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. / Фото: СБУ

Замах на Прокудіна

Кілька днів тому голова СБУ Василь Малюк повідомив, що на очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах. Місцевого жителя затримали на стадії завершення підготовки до злочину. Зрадник організовував разом з ворожими спецслужбами замах на чиновника.

Олександр Прокудін підтвердив інформацію СБУ про те, що на нього готували замах. За словами голови ОВА, "це далеко не перша і, напевно, не остання спроба замаху".

Читайте також: