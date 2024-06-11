Замах на посадовця в Запоріжжі: що кажуть у поліції

У Запоріжжі поліцейські розшукують чоловіка, який стріляв у місцевого посадовця.

Вранці 11 червня у середмісті Запоріжжя було скоєно вбивство ексдиректора Департаменту правового забезпечення Максима Денщіка. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого, внаслідок чого він помер. Нині тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

Зазначається, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив чотири постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Нагадаємо, місцеві ЗМІ Запоріжжя повідомили, що на Максима Денщіка – відстороненого від виконання обов’язків директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міськради – було скоєно замах. Кілер випустив у нього щонайменше чотири кулі. Всі вони влучили у живіт.

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