Замах на Шефіра: очільник МВС розповів про стан пораненого водія

Наразі він перебуває в лікарні "Феофанія".

Пораненого водія внаслідок обстрілу автівки першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра вже прооперували, його життю нічого не загрожує.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Щойно прооперовано водія. Його життю нічого не загрожує", - заявив очільник МВС та додав, що ще перед тим, як поїхати до лікарні, він вказав слідчим на місце, звідки конкретно здійснювалися постріли, що дало можливість слідчому оперативно здійснювати огляд місця події і проводити необхідні слідчі дії.

Варто зазначити, що 22 вересня вранці в районі села Лісники Київської області невідомі особи відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України Сергія Шефіра. В результаті його водій отримав три вогнепальні поранення. Сам Шефір не постраждав.

Відреагував на подію і президент України, який перебуває у США. Володимир Зеленський зауважив, що невідомі обстріляли авто не просто його помічника, а близького друга. "Вважається, що це був замах на вбивство", - наголосив він. За словами президента, він повертається до Києва одразу після виступу на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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