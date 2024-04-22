Замах на Шефіра: що кажуть в Офісі генпрокурора і чи є підозрювані

В Офісі генпрокурора досі нікому не оголосили підозру у цій справі.
Офіс Генерального прокурора станом на сьогодні ще не повідомляв нікому про підозру у кримінальному провадженні про замах на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.
Про це передає "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора.
За інформацією від Офісу генпрокурора, досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.
"На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває", – йдеться у відповіді на запит журналістів.
Нагадаємо:
- 22 вересня 2021 року в автомобіль тодішнього першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра неподалік від села Лісники стріляли невідомі .
- У машину влучило понад десять куль, у результаті чого поранення отримав водій транспортного засобу.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що напад на Шефіра міг бути "привітом" від контрабандистів і кримінальних авторитетів, активну боротьбу з якими почав президент Володимир Зеленський.
- Водночас сам президент Володимир Зеленський заявив тоді, що "передавати йому привіт пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість".
- Тодішня генппрокурорка Ірина Венедіктова розповідала, що слідство розглядало дві робочі версії: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації в країні
Нагадаємо, що 30 березня цього року Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Сам Шефір заявив, що, попри звільнення, залишається в команді президента.
Водночас, його рідний брат, Борис Шефір недавно втравив у скандал. Він розповів, що любить російську мову, культуру, не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні, і вважає це "дурістю". Тож закликав дружити з Росією.
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