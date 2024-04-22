Замах на Шефіра: що кажуть в Офісі генпрокурора і чи є підозрювані

В Офісі генпрокурора досі нікому не оголосили підозру у цій справі.

Офіс Генерального прокурора станом на сьогодні ще не повідомляв нікому про підозру у кримінальному провадженні про замах на вбивство тодішнього першого помічника президента Сергія Шефіра та його водія.

Про це передає "Суспільне" з посиланням на Офіс генпрокурора.

За інформацією від Офісу генпрокурора, досудове розслідування триває, проводить його Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва групи прокурорів ОГПУ.

"На теперішній час у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось. Досудове розслідування триває", – йдеться у відповіді на запит журналістів.

Нагадаємо:

Нагадаємо, що 30 березня цього року Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України. Сам Шефір заявив, що, попри звільнення, залишається в команді президента.

Водночас, його рідний брат, Борис Шефір недавно втравив у скандал. Він розповів, що любить російську мову, культуру, не може дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні, і вважає це "дурістю". Тож закликав дружити з Росією.

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