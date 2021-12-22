Замах на вбивство судді за розгляд справи: мешканцю Прикарпаття оголосили підозру у злочині

Замах на вбивство судді за розгляд справи: мешканцю Прикарпаття оголосили підозру у злочині

Чоловік вирішив вбити суддю, щоб уникнути покарання.

В Івано-Франківській області за замах на вбивство судді одного із районних судів оголосили підозру місцевому жителю.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, на розгляді у судді перебував обвинувальний акт щодо вчинення групою осіб декількох тяжких злочинів з корисливих мотивів. Підозрюваний, щоб уникнути покарання – позбавлення волі на тривалий строк, вирішив убити суддю. Так він намагався відтермінувати винесення вироку та залякати інших суддів, які розглядатимуть справу.

Аби вчинити вбивство, чоловік стежив за суддею та встановив його місце проживання.

"Вночі спільно із невстановленою особою підозрюваний закріпив перед гаражем судді гранату типу "Ф-1", яка повинна була вибухнути під час відкриття гаражних ролетів. Однак вибуховий пристрій не здетонував", - йдеться у повідомленні.

Замах на вбивство судді на Прикарпатті

За фактом замаху на вбивство судді та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами чоловіку оголосили підозру за ч. 1 ст. 263, ст. 379 КК України.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Замах на Романа Лещенка: кому вигідна смерть міністра

Читайте також: