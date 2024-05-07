Замах на Зеленського: колишній головний розвідник вказав, де ще можуть ховатися російські агенти

За словами Маломужа, росіяни націлені на вербування агентури, особливо в Офісі президента.

Росія намагається активно вербувати осіб, які наближені до вищих посадових осіб України.

Про це в ефірі "Київ 24" заявив генерал армії у відставці, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, коментуючи викриття ворожої мережі, яка готували вбивство президента України.

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"Їхні сили та засоби націлені на вербування агентури і особливо співробітники, які знаходяться в близькому оточенні цих осіб. В першу чергу це в Офісі президента може бути в службі Державної охорони, яка забезпечує охорону вищих посадових осіб", – каже Маломуж.

За його словами, росіяни хочуть завербувати людей, які повністю знають розпорядок президента, гарантують безпеку глави держави та інших високопосадовців, знают його графіки, де він буде перебувати, плани і т.п.

"Це операція, яка проводиться – це вже довготермінова розробка, яка проводиться Службою безпеки разом з іншими спецслужбами України. Виявлялися канали зв’язку, можливі контакти протягом багатьох років, ще можливо до війни... Виявлялися зв’язкові, виявлялися канали переговорних процесів, доставки матеріалів. Тобто це велика комплексна оперативна розробка, яка потребує дуже ефективної роботи професіоналів", – підсумував колишній головний розвідник.

Нагадаємо, сьогодні у СБУ розповіли шокувальний план вбивства президента Зеленського, який готували агенти РФ.

Полковник УДО, завербований росіянами, розповів, як планував вбити президента України Володимира Зеленського, а також голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова.

За інформацією СБУ, ворог планував завдати ракетного удару по будинку, де мав перебувати Буданов, а після цього – атакувати дроном людей, які залишилися б на місці ураження.

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