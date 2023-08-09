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Замах на Зеленського та нова атака дронів на Москву: головні новини ночі 9 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
14к
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1 хв
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Замах на Зеленського та нова атака дронів на Москву: головні новини ночі 9 серпня 2023 року

Головні новини ночі 9 серпня від ТСН.uа / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 9 серпня 2023 року:

  • У Вашингтоні прокоментували інформацію про замах на Зеленського Читати далі –>
  • У Москві заявили про нову атаку безпілотників Читати далі –>
  • У Запорізькій області загарбники активізували тактичну авіацію Читати далі –>
  • У Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16 Читати далі –>
  • Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Patriot в Польщі до кінця року Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
14к
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