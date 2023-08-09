Замах на Зеленського та нова атака дронів на Москву: головні новини ночі 9 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 9 серпня 2023 року:
- У Вашингтоні прокоментували інформацію про замах на Зеленського Читати далі –>
- У Москві заявили про нову атаку безпілотників Читати далі –>
- У Запорізькій області загарбники активізували тактичну авіацію Читати далі –>
- У Пентагоні розповіли, хто відповідає за підготовку українських пілотів на F-16 Читати далі –>
- Німеччина пропонує залишити свої ЗРК Patriot в Польщі до кінця року Читати далі –>
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