Замах на життя через ревнощі: чоловік з Івано-Франківська хотів вбити дружину

Правоохоронці викрили та затримали зловмисників перед вчиненням злочину.

На Івано-Франківщині 49-річний чоловік через ревнощі вирішив вбити власну дружину. Для цього він разом із 47-річним спільником знайшов виконавця та запропонував йому 2000 доларів за злочин.

Про це повідомили на офіційній сторінці поліції Івано-Франківської області.

Для цього він разом із 47-річним спільником знайшов виконавця та запропонував йому 2000 доларів за злочин. Вбивця мав ввести жертві смертельну дозу наркотичних речовин.

"Фігуранти уже й передали аванс виконавцю. Всі протиправні дії зловмисників задокументували поліцейські", – йдется в повідомленні.

Кримінальне правопорушення кваліфікували за ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Обом затриманим повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області до суду передали матеріали щодо жительки міста Рогатин, яка самотужки лікувала однорічну дитину й допустила її смерть.

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