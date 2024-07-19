Замах на життя Ірини Фаріон: жорстка реакція Зеленського та Кліменка

Напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на замах на колишню нардепку Ірину Фаріон.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

"Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", – наголосив Зеленський.

Він додав, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину і затримати нападника на Ірину Фаріон.

За повідомленням очільника МВС Ігоря Клименка, напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

"Поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини", – зазначив міністр.

Перше медобʼєднання Львова у коментарі для ТСН.ua повідомило, що стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

"Близько 20 години до Лікарні Святого Пантелеймона поступила жінка з вогнепальним пораненням. Нині вона перебуває в реанімації. Стан важкий. З огляду на лікарську таємницю та необхідність збереження персональних даних пацієнтів, незалежно від їх публічності, більш детальної інформації надати ми не можемо", – повідомили медики.

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, у Львові невідомий вистрілив у голову професорці Львівської політехніки Ірині Фаріон біля її будинку. Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках, а зброя була без глушника.

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