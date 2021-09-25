Замах скоїв професіонал: Єнін розповів нові деталі щодо обстрілу авто з помічником Зеленського

Метою стрільця була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія.

Замах на життя першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра здійснив професіонал.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін повідомив в етері передачі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Безумовно ми мали справу з професіоналом. Він (нападник. - Ред.) займав місце в засідці і протягом чотирьох секунд випустив близько двадцяти куль. Маємо 15 попадань в авто, три з них влучило в ногу водія, який поки що перебуває в реанімаційному відділенні", - вказав Єнін.

За його словами, зловмисник діяв не один. Метою стрільця була зупинка автомобіля шляхом нейтралізації водія.

"Виключно завдяки миттєвостям цей замах не вдався, - зауважив заступник міністра МВС. - Авто не було броньоване, (кулі. - Ред.) легко пройшли через двері без жодного спротиву, пошкодивши внутрішню обшивку. Куля фактично не втрачала своєї кінетичної енергії".

Відповідаючи на запитання про те, чи був замах спробою вбивства Шефіра, Єнін заявив, що "в цьому на сьогодні немає жодних сумнівів".

Зараз правоохоронці прочісують близько 430 гектарів лісу. "Ми дещо вже знайшли і всі ці докази вже передані для проведення всіх можливих експертиз", - резюмував він.

Окрім того, слідчі перевірили "декілька тисяч телефонних дзвінків, з'єднань, всіх тих трубок, які в момент вчинення злочину або за декілька днів до нього перебували у відповідних зонах".

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Деякими відомостями, продовжив Єнін, силовики ділитися не будуть, щоб спільники злочинця "не скористалися інформацією і не змогли приховати додаткові сліди".

Як повідомлялося, спростити пошуки виконавця злочину повинен його умовний портрет, а також інформація про зріст та вагу нападника, яку було отримано під час дослідження місця, з якого він стріляв.

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