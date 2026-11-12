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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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39
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2 хв

Замах на адвоката Коломойського: суд вирішив провести засідання в закритому форматі, бізнесмена до зали не доправили

Ігор Коломойський не брав участь у засіданні через відеоконференцзвязок.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ігор Коломойський

Ігор Коломойський / © ТСН

Колегія суддів Шевченківського районного суду Києва ухвалила рішення провести закрите судове засідання у справі звинувачення у замаху на життя адвоката Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє УНІАН.

З клопотанням про переведення засідання в закритий формат виступив прокурор. Він аргументував це клопотання наявністю загрози для безпеки українського бізнесмена у разі доправлення його у зал засідань суду.

«Водночас захист Ігоря Коломойського виступив проти закриття засідання. Адвокати висловили спільну позицію щодо того, що український бізнесмен хоче бути присутнім в залі суду і що він не вважає, що йому загрожує небезпека у разі його присутності в суді. Однак колегія суддів стала на бік прокуратури та вирішила проводити засідання в закритому режимі», — йдеться у публікації.

Оскільки засідання проводиться в закритому режимі, невідомо, що саме відбувається в залі суду. За даними кореспондента УНІАН, Ігор Коломойський відмовився брати участь у засіданні через відеоконференцзвязок. Окрім того, на початку засідання судді ухвалили рішення вивести із зали суду представницю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Втім згодом розпорядниця засідання повернула підлеглу Лубінця до залу.

Нагадаємо, після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Раніше, у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.

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