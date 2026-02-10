Замах на генерала ГРУ Алексєєва: що кажуть у його рідному селі на Вінничині і як він був там за часів АТО

Володимир Алексєєв

Реклама

У Москві 6 лютого скоєно замах першого заступника начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його називають відповідальним за перевезення «Новичка» до британського міста Солсбері, «архітектором» ПВК «Вагнера» і відповідальним за багато операцій проти України.

Проте, попри типово російське прізвище Алексєєв народився, виріс і проживав до закінчення школи у селі на Вінничині. Там доживали свого віку його батьки, на похорон яких російський ГРУвець «дивовижним чином» приїздив уже під час АТО. Що кажуть про високопоставленого зрадника у його рідному селі Голодьки на Вінниччині, розповідає «Радіо Свобода».

Пані Лідія вчилась з Володимиром Алєксєєвим в одному класі. Каже, за понад 10 років, що вони росли поряд, подумати б не могла, що колишній однокласник буде одним з керівників війни проти України та спрямовуватиме по колишній Батьківщині ракетні удари.

Реклама

«Коротше, радуємся, що його вже настигла ця кара, дуже радуємся», — відверто визнає жінка.

Лідія згадує, що Алєксєєва в школі називали «тімуровець». «Знаєте, колись були „тімуровці“, оце такий хороший-хороший, такий тихесенький, і такий нікуди він не встрівав, ні бійки, гарно вчився, розумний», — розповідає про дитинство зрадника його однокласниця.

«Ну, такий він був, а потім вже пішов 9-10 клас (у місто вчитися — Ред.), там його вже наш воєнрук трошки взяв на опіку. Він зразу не поступив. Він після армії поступив. І все, я не знаю, що сталося, що він пішов по трупам. Ми знали за нього, що він „герой Росії“. Але оце знов (після замаху — Ред.) нагадали. І стільки агресії — не знаю, задушила його б сама, певне», — зізнається жінка.

У старенькій батьківській хаті живуть далекі родичі генерала ГРУ РФ. Судячи з обійстя — родина неблагополучна. З журналістами спілкуватися вони відмовилися.

Реклама

Внаслідок російських атак на енергетику у Голодьках нині немає світла по 19-20 годин на добу.

Тут регулярно чують, як пролетають шахеди та ракети, кілька разів прильоти були і на околицях села. За словами місцевих, діти російського генерала живуть у Європі. За чутками, у Німеччині.

Більше того, сам Алєксєєв приїжджав у вересні 2014 року у рідне село на похорон до матері. АТО вже було у повному розпалі — якраз тривав «Іловайськ».

© Радіо Свобода

У сел Голодьки — троє загиблих і двоє безвісти зниклих воїнів.

Реклама

Один з тих, кому пощастило повернутися з війни у Голодьках, ветеран Олександр Загородній. Чоловік мобілізувався до ЗСУ на другий день після початку повномасштабної війни. Після поранення під Бахмутом, чоловік не бачить на одне око.Нині померлим батькам російського генерала він, по-сусідську, допомагав по господарству.

«Мати (Алєксєєва — Ред.) померла, АТО вже було. І він сюди приїхав. Я не знаю, як СБУ його впустила сюди, що він приїхав на похорон, і якщо вони знали, що він вже тоді був, і вони його впустили, пропустили і так само випустили, то я не знаю, як ця наша розвідка працює, що він сюди вільно потрапив. А тим більше — вільно виїхав назад», — обурюється ветеран про свого земляка-зрадника.

Батьки зрадника поховані на місцевому цвинтарі. І хоч попри явно не українські прізвища, місцеві кажуть, що більшість свого життя вони провели саме тут, на Вінниччині. Батько працював у місцевому колгоспі, мати в амбулаторії.

Генерал був їх єдиним сином, і після його переїзду до РФ ще в 80-х батьки лишились тут. Син їх лише зрідка навідував. Матір померла в осени 2014-го, батько за 8 років до неї.

Реклама

Світлина батька зрадника з надгробку дивиться просто на могили українських захисників, загиблих під час повномасштабної війни.

«Я йому хоч побажати всього найгіршого, якщо він проти своїх людей спрямовує удари», — каже військовий Олександр

«Всього найгіршого бажаю. Хочу, що він відчув все. За наші сльози, за наших дітей», — додає однокласниця Лідія.

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Москві вчинили замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Невідомий підстеріг його в під’їзді будинку на Волоколамському шосе та вистрілив у спину, після чого втік.

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного стосунку до цього замаху, попри заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова.

За словами Дениса «Редіса» Прокопенка, саме Алексєєв у травні 2022 року виступав головним представником ворога на переговорах у Маріуполі під час організованого виходу гарнізону з території заводу «Азовсталь». Тоді він надавав так зване «слово офіцера» та особисто підписував гарантії безпеки для оборонців Маріуполя під час їхнього виходу з заводу.