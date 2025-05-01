Замах на Сергія Стерненка: охоронця врятувало диво (фото)

Одяг охоронця Стерненка / © Telegram / Сергій Стерненко

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Під час замаху на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка одна з куль, яку випустила в нього нападниця, мало не влучила в його охоронця зі Служби безпеки України.

Про це повідомив сам Стерненко у своєму дописі в Telegram-каналі, опублікувавши фото простреленого одягу охоронця.

«Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий», — написав він.

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Сергій Стерненко назвав дивом те, що куля навіть не зачепила охоронця.

Куля прошила одяг охоронця / © Telegram / Сергій Стерненко

Як повідомлялося раніше, 1 травня у Києві жінка стріляла у Сергія Стерненка, але тільки легко поранила його. Куля пройшла на виліт, не зачепивши життєво важливих органів.

Нападницю затримали працівники СБУ, які охороняють активіста та волонтера, який через свій фонд збирає кошти на дрони для ЗСУ. Замах було здійснено на замовлення російських спецслужб.

Нагадаємо, очільник СБУ Василь Малюк доповів подробиці розслідування обставин нападу на Стерненка президенту України Володимиру Зеленському.