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Замах на Стерненка 1 травня: з’явилося фото нападниці
Жінку, яка напала на волонтера Сергія Стерненка 1 травня, уже затримано.
Сьогодні, 1 травня, активіст та волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього напали. Він поранений, проте його життю нічого не загрожує.
«На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема», — йдеться у дописі.
У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на українське військо.
Тим часом СБУ показала фото жінки, яка скоїла напад.
«Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.
Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо», — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, це не перший напад на Стерненка. 2018 року на нього скоїли три напади в Одесі, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту.
У грудні 2023 року Сергій Стерненко повідомив, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони.