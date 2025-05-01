Замах на Стерненка 1 травня: з’явилося фото нападниці

Сергій Стерненко / © УНІАН

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Сьогодні, 1 травня, активіст та волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах повідомив, що на нього напали. Він поранений, проте його життю нічого не загрожує.

«На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема», — йдеться у дописі.

У нападі Стерненко звинуватив росіян та закликав активніше донатити на українське військо.

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Тим часом СБУ показала фото жінки, яка скоїла напад.

Зловмисницю затримано / © СБУ

«Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує.

Тривають оперативно-слідчі дії. Про перебіг ситуації будемо інформувати окремо», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, це не перший напад на Стерненка. 2018 року на нього скоїли три напади в Одесі, під час останнього з них він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджував, що діяв у рамках законного самозахисту.

У грудні 2023 року Сергій Стерненко повідомив, що суд закрив справу про ймовірне перевищення ним самооборони.