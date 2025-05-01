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Замах на Стерненка: яку зброю мала нападниця (фото)
За словами активіста, нападниця на нього мала нелегальну зброю.
Замах на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно за допомогою нелегальної зброї.
Про це повідомив сам Стерненко 1 травня.
«Нападниця мала зброю. Нелегальний короткоствол. Але українцям досі заборонено мати таку зброю для самозахисту», — сказав активіст.
Напад на Сергія Стерненка: що відомо
У четвер, 1 травня, на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно замах. Про це повідомив сам Сергій Стерненко у своїх соцмережах. Він заявив, що поранений, але загрози життю немає. Він також подякував працівникам СБУ за врятоване життя.
Згодом в Мережі з’явилося відео нападу.
Пізніше активіст самостійно повідомив, що йому вже зроблено операцію. За його словами, куля пройшла навиліт, не зачепивши важливих органів.
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