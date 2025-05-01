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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Замах на Стерненка: яку зброю мала нападниця (фото)

За словами активіста, нападниця на нього мала нелегальну зброю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Замах на Стерненка: яку зброю мала нападниця (фото)

Замах на громадського діяча Сергія Стерненка — що відомо / © УНІАН

Замах на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно за допомогою нелегальної зброї.

Про це повідомив сам Стерненко 1 травня.

«Нападниця мала зброю. Нелегальний короткоствол. Але українцям досі заборонено мати таку зброю для самозахисту», — сказав активіст.

Нападниця мала зброю Фото: УП

Нападниця мала зброю Фото: УП

Напад на Сергія Стерненка: що відомо

У четвер, 1 травня, на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно замах. Про це повідомив сам Сергій Стерненко у своїх соцмережах. Він заявив, що поранений, але загрози життю немає. Він також подякував працівникам СБУ за врятоване життя.

Згодом в Мережі з’явилося відео нападу.

Пізніше активіст самостійно повідомив, що йому вже зроблено операцію. За його словами, куля пройшла навиліт, не зачепивши важливих органів.

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