Замах на Стерненка міг бути «подарунком» до 2 травня від РФ: генерал СБУ пояснив нюанси

Сергій Стерненко / © ТСН

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Замах на активіста Сергія Стерненка в Одесі, який стався напередодні, міг бути «присвячений» річниці події 2 травня 2014 року.

Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі Ранок.LIVE.

Зазначимо, що 2 травня 2014 року в Одесі під час сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами сталася пожежа в Будинку профспілок, у якій загинули 48 людей — трагедія, яку Росія досі використовує у своїй пропаганді.

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Віктор Ягун заявив, що такі напади — це не поодинокий інцидент, а частина великої ланки подій, які мають зв’язок із російськими спецслужбами та одеським регіоном. І вбивство активіста Демʼяна Ганула також може бути ланкою цього ланцюга.

«Вона (нападниця — ред.) не професіонал — всі бачили, як вона себе засвітила і на камерах, і як вона тримала зброю, як стріляла. Якби це був професіонал, я думаю, що Сергію б не пощастило», — наголосив генерал.

Що відомо про напад на Стерненка

1 травня Сергій Стерненко повідомив у своїх соціальних мережах про скоєний на нього напад. Він заявив, що поранений, але загрози життю немає.

«На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема. Росіяни — у*обки», — написав Стерненко.

З його слів стало відомо, що напад здійснила жінка, яку правоохоронці затримали завдяки швидкій реакції Служби безпеки України (СБУ).

«Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя», — додав волонтер.

Пізніше Сергій Стерненко повідомив, що йому вже зробили операцію. За його словами, куля пройшла навиліт, не зачепивши важливих органів.

«Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись», — йдеться в його повідомленні.

Варто зазначити, що це не перший замах на Сергія Стерненка. Лише протягом 2018 року на активіста було скоєно три напади.