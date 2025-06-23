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Замах на Стерненка: очільник СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити волонтера
Стерненко — лідер серед волонтерів, які передають дрони Силам оборони, саме тому спецслужби Росії хотіли його вбити.
Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розкрив мотиви російських спецслужб, які стояли за замахом на відомого українського волонтера Сергія Стерненка.
Про це він повідомив на зустрічі з журналістами.
З його слів, Стерненко став ціллю з двох ключових причин: його волонтерська діяльність та його принципова позиція 2014 року, яка не дозволила Росії створити так звану «Бессарабську народну республіку» в Одесі.
Малюк наголосив, що Сергій Стерненко є лідером серед волонтерів, які збирають і передають FPV-дрони українським військовим.
«Станом на сьогоднішній день Сергій доправив на фронт майже 200 тис FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів», — уточнив Малюк.
Ця діяльність, що суттєво підсилює українську армію, очевидно, стала однією з причин ненависті ворога.
Нагадаємо, 1 травня було скоєно черговий напад на Сергія Стерненка, в результаті якого він отримав вогнепальне поранення.
На місці події СБУ затримала 45-річну уродженку Одещини, яка переїхала до Києва. Як з’ясувалося, її дистанційно завербували російські спецслужби.
Жінці оголошено підозру в державній зраді та замаху на вбивство. СБУ також розкрили, як нападниця готувалася до цього злочину.
2 травня суд обрав запобіжний захід для підозрюваної.