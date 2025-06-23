Замах на Стерненка: очільник СБУ пояснив, чому росіяни хотіли вбити волонтера

Стерненко і Малюк / © Telegram / Сергій Стерненко

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Очільник Служби безпеки України Василь Малюк розкрив мотиви російських спецслужб, які стояли за замахом на відомого українського волонтера Сергія Стерненка.

Про це він повідомив на зустрічі з журналістами.

З його слів, Стерненко став ціллю з двох ключових причин: його волонтерська діяльність та його принципова позиція 2014 року, яка не дозволила Росії створити так звану «Бессарабську народну республіку» в Одесі.

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Малюк наголосив, що Сергій Стерненко є лідером серед волонтерів, які збирають і передають FPV-дрони українським військовим.

«Станом на сьогоднішній день Сергій доправив на фронт майже 200 тис FPV-дронів для більш ніж 600 підрозділів», — уточнив Малюк.

Ця діяльність, що суттєво підсилює українську армію, очевидно, стала однією з причин ненависті ворога.

Нагадаємо, 1 травня було скоєно черговий напад на Сергія Стерненка, в результаті якого він отримав вогнепальне поранення.

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На місці події СБУ затримала 45-річну уродженку Одещини, яка переїхала до Києва. Як з’ясувалося, її дистанційно завербували російські спецслужби.

Жінці оголошено підозру в державній зраді та замаху на вбивство. СБУ також розкрили, як нападниця готувалася до цього злочину.

2 травня суд обрав запобіжний захід для підозрюваної.