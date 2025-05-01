Замах на Стерненка потрапив на камери: у Мережі з’явилося відео з місця події

Активіст Сергій Стерненко / © УНІАН

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У четвер, 1 травня, на активіста та громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно замах. В Мережі з’явилося відео нападу.

Про це повідомило видання «Українська правда».

На кадрах видно жінку, яка стоїть біля виходу з будинку, очікуючи когось. Згодом з будівлі виходять троє чоловіків. У цей момент жінка різко спрямовує пістолет на одного з чоловіків, яким, ймовірно, є Сергій Стерненко.

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Як можна зрозуміти з відео, після пострілу один із чоловіків, що вийшли з будинку, швидко реагує та скручує нападницю. Поранений чоловік разом з іншим сідають в автомобіль та негайно покидають місце події.

Дата публікації 18:06, 01.05.25 Кількість переглядів 84 В Мережі з'явилося відео нападу на Стерненка

Що відомо про напад на Стерненка

1 травня Сергій Стерненко повідомив у своїх соціальних мережах про скоєний на нього напад. Він заявив, що поранений, але загрози життю немає.

«На мене скоєно напад. Поранений. Все ок, загрози життю нема. Росіяни — у*обки», — написав Стерненко.

З його слів стало відомо, що напад здійснила жінка, яку правоохоронці затримали завдяки швидкій реакції Служби безпеки України (СБУ).

«Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони — я б нічого вже не міг писати. Буквально врятувати мені життя», — додав волонтер.

Пізніше Сергій Стерненко повідомив, що йому вже зробили операцію. За його словами, куля пройшла навиліт, не зачепивши важливих органів.

«Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись», — йдеться в його повідомленні.

Варто зазначити, що це не перший замах на Сергія Стерненка. Лише протягом 2018 року на активіста було скоєно три напади.