Замах на Синєгубова: в поліції розповіли цікаві подробиці про кілера, який діяв на замовлення ФСБ

Олександр Голуб/Безсмертних — підозрюваний у підготовці замаху на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова / © Національна поліція України

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Олександр Голуб/Безсмертних, який готував замах на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, діяв на замовлення ФСБ Росії. Він відверто задоволений собою та навіть вважає себе кимось на кшталт російського Джеймса Бонда. Стали відомо подробиці затримання зловмисника, який ретельно переховувався від правоохоронців.

Про це повідомив начальник Слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Чоловік, який готував замах на Синєгубова, раніше скоїв численні диверсії, вбивство, теракти та замах на вбивство очільника Дергачівської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка. Зловмисник переховувався від дуже ретельно. Для поліції Харківщини історія з ним розпочалася ще 5 березня 2024 року.

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Вбивство військового на Салтівці

Болвінов поінформував, що 5 березня 2024 року на Салтівці Голуб/Безсмертних вистрелив у спину військовому. Той помер у «швидкій».

Слідчі знайшли гільзу та відшукали свідків, від яких дізналися, що вбивця вистрибнув з кущів. Вони чули крик: «Стій, с*ка!». Пізніше з’ясувалося, що цих двох хлопців нападник спочатку теж вирішив вбити, але потім передумав.

Експерти одразу звернули увагу — гільза нетипова, від доволі рідкісної зброї. Це виявився спецнабій до пістолета ПСС, який на сьогодні є на обліку лише у російських спецпідрозділів.

Правоохоронці також відшукали орендовану квартиру, в якій жив стрілець. Слідчі обшукали житло: там вже нікого не було, але вдалося пістолет. Він був невеликий за розмірами, самозарядний, безшумної та безполум’яної стрільби. Такі пістолети у кількості всього 200 одиниць були виготовлені спеціально для спецслужб КДБ та ГРУ Росії.

Під час обшуків було знайдено також тротил та інші речі, вилучені зразки ДНК злочинця та його відбитки пальців. Зловмисник вбивця орендував це житло за фальшивим паспортом: бланк був викрадений з одній з установ «ЛНР», і в нього було вклеєне фото вбивці.

Підрив будівель у Харкові та підпали авто

Болвінов поінформував, що пізніше хтось підірвав у Харкові будівлю Шевченківської адміністрації. Потім по місту горіли військові машини, і однієї з ночей спрацювала вибухівка біля дверей МСЕК.

Всі ці справи розслідувалися окремо у різних районах міста. З часом правоохоронці з’ясували, що скоїв ці злочини один і той самий чоловік. За декілька років до того цього чоловіка вже ловили за дрібні крадіжки, тоді його прізвище було Безсмертних.

Оперативники встановили за фігурантом цілодобове спостереження. Зловмисник мешкав в одному з будиночків садового товариства на давно покинутій ділянці. Чоловік постійно перевдягався, носив з собою в пакеті запасну куртку. Але в будинку підозрілого чоловіка вже знайти не вдалося. Щоправда, на ділянці серед сміття знайшли упаковку від картоплі по-креольськи та від кефіру. Звідти вилучили ДНК. А по пакуванню цієї картоплі вдалосявирахувати, в якому супермаркеті зловмисник міг придбати ці продукти. Охорона магазину одразу впізнала чоловіка по фото. Виявилося, що ці продукти він вкрав.

Коли правоохоронці порівняли зразки ДНК з квартири на Салтівці, де було вбито військового, та зразки з пляшки від кефіру, то вже остаточно переконалися, що зловмисник — одна людина. Нею виявився Олександр Голуб/Безсмертних, який проходив у поліцейських по дрібних крадіжках, і за двома епізодами навіть відсидів у в’язниці.

Навколо садового товариства влаштували масштабну спецоперацію, але зловмисник там більше не з’являвся. Однак слідчі довідалися, що в Голуба/Безсмертних є будинок в Козачій Лопані, тож поліцейські вирушили туди електричкою. На одній зі станцій в останній момент до вагона раптово зстрибнув фігурант. Оперативники швидко прибрали з вагона пасажирів, дістали зброю та затримали зловмисника.

Замах на Задоренка

Болвінов зверну увагу, що буквально за півтори години після затримання Голуба/Безсмертних правоохоронціотримали інформацію про те, що хтось заклав вибухівку під авто начальника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка. Він сам помітив щось підозріле під машиною, коли припаркувався на пагорбі, та одразу викликав поліцію.

Фахівці знайшли електронну вибухівку, яка мала спрацювати під час руху, та знешкодили її. А на відео з камер біля авто потрапив вже знайомий поліції вусань — Голуб/Безсмертних. Цього разу він був у жилетці працівника комунальних служб.

Фігурант кілька днів стежив потенційною жертвою, вивчав маршрут та обирав місце, де можна закласти вибухівку. Вона була дуже потужною: містила 2,7 кг вибухової речовини гексаген. Вибух був би руйнівним і машину би просто розірвало, постраждали б і люди навколо, а у водія просто не було б шансів вижити.

Але щось пішло не так: начальник Дергачівської МВА п’ять днів проїздив з вибухівкою і вона чомусь не спрацьовувала.

Болвінов зазначив, що завданням зловмисника було суто закладення вибухівки. Таке замовлення він отримав від куратора з п’ятої служби ФСБ Росії, а саму бомбу забрав у визначеному місці зі спеціальної закладки. Все це фігурант вже сам розповів правоохоронцям після його затримання.

Замах на Синєгубова

Про потенційну наступну жертву слідчі довідалися від Голуба/Безсмертних, коли той вже був у ізоляторі тимчасового тримання. Чоловік готував замах на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Щоб дізнатися деталі, хлопці провели ювелірну психологічну гру: втиралися в довіру, щось обіцяли, — і він розкрив все. Зафіксовано було все згідно КПК», — акцентував Болвінов.

З’ясувалося, що кілер вже розпочав підготовку до вбивства Синєгубова. Цей злочин також замовили куратори з ФСБ. Вони ж передали зловмиснику три гранати. Їх правоохоронці знайшли захованими на території садового товариства, коли проводили слідчий експеримент.

«Вбивство Синєгубова мало бути публічним. Диверсант чекав чергового російського обстрілу по житловому будинку з великою кількістю жертв харків’ян. Адресу завчасно йому повинні були повідомити куратори з росії. За його планом, атакувати він мав, коли голова ОВА буде максимально близько до людей, — тобто під час спілкування з постраждалими від обстрілів. Він так і каже — „от часто були обстріли КАБами, наприклад, Салтівки, туди виїжджала адміністрація“, — йдеться в повідомленні Болвінова.

Зловмисник збирався застосувати так звану «закладку» з гранати або кинути її прямісінько в натовп, після чогонепомітно втекти.

План був айже готовий. Щоб максимально наблизитися до Синєгубова, не викликаючи підозр, Голуб/Безсмертних вирішив знову вдати працівника комунальної служби. Для цього він заздалегідь підготував спеціальні робочі жилети різних кольорів.

«Зараз ця людина під вартою. Він відверто задоволений собою та навіть вважає себе кимось на кшталт російського Джеймса Бонда. Називає себе диверсантом, не шпигуном. Розповідає докладно про свою так звану роботу, мріє стати популярним, щоб його обміняли», — поінформував Болвінов.

Він зазначив, що справа Голуб/Безсмертних — вже в суді. Йому інкримінується вбивство, замах на вбивство, державна зрада, готування до умисного вбивства, терористичні акти, диверсії і незаконне поводження зі зброєю.

Що відомо про Голуба/Безсмертних?

Під час повномасштабної війни Голуб/Безсмертних пішки перейшов кордон з Бєлгородської до Харківської областей. У нього не було постійного місця проживання.

Чоловік щодня виходив на зв’язок зі спецслужбами РФ. Слідчі з’ясували, що фігурант отримав свій пістолет ПСС від працівників п’ятого відділу ФСБ. Цей підрозділ спеціалізується на спецопераціях на території інших держав.

Голуб/Безсмертних підписав контракт з ФСБ 2024 року та отримував щомісячну зарплату у 1000 дол. За вбивство військового йому обіцяли окрему оплату — 30 тис. дол., але зрештою заплатили лише 15 тис. За вбивство Синєгубова обіцяли заплатити 50 тис. дол., за Задоренка — 40 тис. дол.

Решту диверсій, підпали та вибухи фігурант влаштовував за власною ініціативою через особисті переконання.

«Нам він прямо каже, що він — на іншому боці, тому робив все, що міг, для перемоги росії в цій війні», — зазначив Болвінов.

Нагадаємо, раніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що в місті запобігли вбивству Синєгубова та Задоренка, яке готував кілер з Бєлгородської області РФ.