Замах на вбивство топпосадовця Юсова: з’явилися нові шокувальні деталі

Представник ГУР МО України Андрій Юсов / © Getty Images

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Офісу Генерального прокурора затримали військового, який був посередником у підготовці замаху на представника ГУР МО України, заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова.

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, вбивство топпосадовця ГУР могли готувати під кураторством представників країни-агресорки Росії. До замаху може бути причетний 34-річний колишній військовослужбовець. Він був посередником між замовником та потенційним виконавцем злочину.

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Нові деталі про замах

Під час слідства виявили, що на початку 2026 року до військового звернулася особа, яка ще не встановлена правоохоронцями. Вона запропонувала йому знайти людину, готову вбити представника ГУР. За виконання злочину замовник обіцяв 100 000 доларів США.

Після цього підозрюваний почав шукати виконавця. У Києві він зустрівся зі своїм знайомим, запропонував йому долучитися до плану вбивства та передав контакти замовника для прямого зв’язку.

З лютого до 1 червня 2026 року посередник вмовляв свого знайомого та підбурював його до вбивства Юсова.

Військового відправили під арешт

Чоловіка затримано 18 червня 2026 року. Йому повідомлено про підозру у підбурюванні до готування умисного вбивства з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

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19 червня суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Також в Офісі Генпрокурора додали, що замовник перерахував на його криптогаманець 22 000 доларів США авансу для фінансування підготовчих заходів. Організатори також передали виконавцям детальні дані про потерпілого, місце проживання, розпорядок дня та спосіб життя.

Замах на вбивство Андрія Юсова — що відомо

На початку червня стало відомо, що Росія готувала замах на топпосадовця ГУР Андрія Юсова. Вбивство планували у Києві за допомогою FPV-дрона. Як розповіли у поліції, виконавець для реалізації злочину детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру.

Згодом Юсов прокоментував замах на себе. Він подякував усім службам за виявлення плану та сприйняв це «як оцінку ефективної роботи».

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Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють всіх співучасників та замовника злочину.

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