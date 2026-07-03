Замах на Єрмолаєва в Монако: Інтерпол оприлюднив дані про підозрювану українку

Вибух в Монако. / © Associated Press

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Інтерпол оголосив у розшук громадянку України, які підозрюють у замаху на олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако. Це — 39-річна Анастасія Березовська, яка проживає в Німеччині.

Про це свідчать дані із сайту міжнародної організації.

З особливих прикмет — у жінки чорне волосся, а також вона має татуювання, ймовірно, змії, на правій руці — від плеча до ліктя.

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Зауважимо, Інтерпол оголосив щодо неї «червоне сповіщення» (Red Notice) — міжнародний запит до правоохоронних органів різних країн із проханням встановити місцеперебування особи та тимчасово її затримати до вирішення питання про можливу екстрадицію. Водночас таке сповіщення не є міжнародним ордером на арешт.

Підозрювану у замаху на Єрмолаєва розшукує Інтерпол.

Їй інкримінують «спробу вбивства, вчинену зі злочинним наміром, шляхом підриву вибухового пристрою на публічному місці; злочинне об’єднання».

Що відомо про замах на Єрмолаєва

У ЗМІ з’явилася інформація, що було встановлено особу підозрюваного у справі про замах на бізнесмена Єрмолаєва — ним виявилася жінка, яка діяла, маскуючись під чоловіка. За версією слідства, вона залишила сумку з вибухівкою, яка здетонувала у момент, коли до будівлі заходили троє людей.

Незадовго до вибуху підозрювана помітила українську родину поблизу площі де Мулен і, ймовірно, почала стежити за ними. Після того як вибухівку було закладено, чекала, доки потерпілі підійдуть до місця вибуху. За інформацією BFMTV, вибух стався саме тоді, коли повз залишену сумку проходила партнерка бізнесмена.

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