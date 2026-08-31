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Замах у Монако стає дедалі загадковішим: Єрмолаєв розповів про рідкісну вибухівку та можливий слід ГУР
Бізнесмен Єрмолаєв розповів, що після замаху спілкувався з офіційними представниками ГУР. За його словами, там запевнили, що розбираються в ситуації та проводять внутрішнє розслідування.
Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв заявив, що під час замаху у Монако наприкінці червня використали рідкісну вибухівку, яка є тільки в ГУР.
Про це олігарх сказав в інтерв’ю «Українській правді».
Нова несподівана деталь у справі про замах на олігарха
«З того, що зрозуміло, — вибухівка була дуже рідкісна. Із загальних джерел відомо, що у звичайних військових такої вибухівки немає, а в ГУР вона є», — зазначив він.
Журналісти УП підкреслюють, що у справі про замах фігурує офіцер ГУР Владислав Реут, який підозрюється у вбивстві Березовської, яка, за версією слідства, була виконавицею замаху на олігарха. Також є інформація, що Реут — фахівець із вибухових пристроїв і що саме він виготовив пристрій, використаний під час замаху.
Єрмолаєв вважає, що Березовська діяла не сама. За його припущеннями, вибухівку міг дістати Реут під час роботи у розвідувальному відомстві.
«Вона була перевезена з України, доставлена вже у вигляді виробу, який виготовив Владислав Реут, була доставлена в Європу і тут уже застосована. Це дуже рідкісна річ, це рідкісна вибухівка, від якої потім залишаються страшні хімічні опіки на тілі», — сказав Єрмолаєв.
Він підкреслив, що така вибухівка не продається в магазині. За його словами, її немає «у звичайних військах, бо це дуже спеціалізована річ».
ГУР — про замах на Єрмолаєва
Він додав, що після замаху спілкувався з офіційними представниками ГУР. За його словами, там запевнили, що розбираються в ситуації та проводять внутрішнє розслідування.
«ГУР справді майже ніяк це не коментує. Їхня позиція зводиться до того, що слідство триває і поки нічого не зрозуміло. Але навіть щодо Реута ніхто публічно не заявив, що співробітник ГУР брав участь у вбивстві Анастасії Березовської. Це ж факт», — сказав Єрмолаєв.
Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо
Нагадаємо, 29 червня біля житлового будинку в Монако пролунав потужний вибух. За версією слідства, на українського олігарха Вадима Єрмолаєва був скоєний замах. Окрім нього, ще постраждали двоє людей.
Виконавицею підозрювали українку Анастасію Березовську. 6 липня під Києвом виявили її тіло. Слідчі встановили, що після повернення до України вона спілкувалася зі своєю родиною та двома чоловіками: експравоохоронцем та чинним співробітником Головного управління розвідки. Обом вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві.