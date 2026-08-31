Замах у Монако стає дедалі загадковішим: Єрмолаєв розповів про рідкісну вибухівку та можливий слід ГУР

Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв / © forbes.com

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Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв заявив, що під час замаху у Монако наприкінці червня використали рідкісну вибухівку, яка є тільки в ГУР.

Про це олігарх сказав в інтерв’ю «Українській правді».

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Нова несподівана деталь у справі про замах на олігарха

«З того, що зрозуміло, — вибухівка була дуже рідкісна. Із загальних джерел відомо, що у звичайних військових такої вибухівки немає, а в ГУР вона є», — зазначив він.

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Журналісти УП підкреслюють, що у справі про замах фігурує офіцер ГУР Владислав Реут, який підозрюється у вбивстві Березовської, яка, за версією слідства, була виконавицею замаху на олігарха. Також є інформація, що Реут — фахівець із вибухових пристроїв і що саме він виготовив пристрій, використаний під час замаху.

Єрмолаєв вважає, що Березовська діяла не сама. За його припущеннями, вибухівку міг дістати Реут під час роботи у розвідувальному відомстві.

«Вона була перевезена з України, доставлена вже у вигляді виробу, який виготовив Владислав Реут, була доставлена в Європу і тут уже застосована. Це дуже рідкісна річ, це рідкісна вибухівка, від якої потім залишаються страшні хімічні опіки на тілі», — сказав Єрмолаєв.

Він підкреслив, що така вибухівка не продається в магазині. За його словами, її немає «у звичайних військах, бо це дуже спеціалізована річ».

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ГУР — про замах на Єрмолаєва

Він додав, що після замаху спілкувався з офіційними представниками ГУР. За його словами, там запевнили, що розбираються в ситуації та проводять внутрішнє розслідування.

«ГУР справді майже ніяк це не коментує. Їхня позиція зводиться до того, що слідство триває і поки нічого не зрозуміло. Але навіть щодо Реута ніхто публічно не заявив, що співробітник ГУР брав участь у вбивстві Анастасії Березовської. Це ж факт», — сказав Єрмолаєв.

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Замах на Єрмолаєва в Монако — що відомо

Нагадаємо, 29 червня біля житлового будинку в Монако пролунав потужний вибух. За версією слідства, на українського олігарха Вадима Єрмолаєва був скоєний замах. Окрім нього, ще постраждали двоє людей.

Виконавицею підозрювали українку Анастасію Березовську. 6 липня під Києвом виявили її тіло. Слідчі встановили, що після повернення до України вона спілкувалася зі своєю родиною та двома чоловіками: експравоохоронцем та чинним співробітником Головного управління розвідки. Обом вручили повідомлення про підозру в умисному вбивстві.

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