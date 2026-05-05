Заманював приставкою та цукерками: на Одещині засудили сторожа, який роками розбещував дітей

На Одещині до 15 років позбавлення волі засудили серійного ґвалтівника 13 хлопчиків. Деяких засуджений кривдив і розбещував декілька разів поспіль.

Розгляд справи тривав понад чотири роки, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, протягом року від липня 2020-го в маленькому містечку поблизу Одеси орудував «тихий» ґвалтівник. Це літній чоловік, який працював сторожем у місцевому будинку культури. Він спілкувався з мамами та їхніми дітьми, а також гуляв у парку.

В обід, коли уроки вже закінчилися, а батьки ще були на роботі, чоловік запрошував до себе дітей.

«Заманював, обіцяючи дати пограти на приставці чи в телефоні, пригостити солодощами. Потім зачиняв двері зсередини орендованої квартири. Наодинці втирався в довіру та кривдив. Після цього виводив на вулицю і попереджував, щоб нікому не розповідали. На питання сусідів, відповідав, що до нього ходять онуки», — розповіли у прокуратурі.

Свою протиправну діяльність обвинувачений розпочав ще у 17-річному віці. Маючи за плечима п’ять судимостей, загалом він провів у місцях позбавлення волі 20 років. Усі попередні вироки стосувалися злочинів проти статевої свободи та недоторканності.

Правоохоронці встановили, що від дій чоловіка постраждало 13 хлопчиків віком від djcmvb до 14 років. Деяких дітей він скривджував і розбещував по п’ять разів поспіль.

Попри результати судових експертиз і свідчення потерпілих, які повністю доводять його провину, обвинувачений у суді свою причетність до злочину заперечував. Він намагався перекласти відповідальність на племінника та стверджував, що за станом здоров’я нібито вже не здатний на подібні дії.

Суд визнав його винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 6 статті 152, частини 6 статті 153 та частини 2 статті 156 Кримінального кодексу України (насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітніх).

Його засудили до 15 років позбавлення волі. Через вік закон не дозволяє застосувати довічне ув’язнення — йому 74 роки. Наразі засуджений перебуває під вартою.

