Заманив на горище: на Хмельниччині чоловік ґвалтував 12-річну доньку співмешканки

Провину чоловік так і не визнав.

На Хмельниччині до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловік вперше намагався вчинити насильство в березні 2020 року, однак тоді дівчинці вдалося втекти. Пізніше чоловік заманив дитину на горище, де вчинив над нею сексуальне насильство. За інформацією слідства, був ще один епізод, коли зловмисник її зґвалтував.

Про злочин дізналась матір доньки. Коли почала розпитувати дівчинку, постраждала зізналась, що це правда.

Щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч.4 та ч.6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла 14 років). Свою провину чоловік не визнавав. Однак суд першої інстанції в серпні 2021 року визнав його винним і призначив 15 років тюрми.

Не погодившись з вироком, чоловік подав апеляцію. Однак апеляційний суд залишив вирок у силі.

Нагадаємо, у Хмельницькій області 21-річний хлопець вбив і зґвалтував 16-річну дівчину. Тепер він повинен сплатити родичам загиблої 1 млн грн моральної компенсації.

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