Заманив на заднє подвір'я школи і погрожував: у Рівному хлопець зґвалтував дитину

Рівненський міський суд призначив 11 років ув'язнення 22-річному хлопцеві, який зґвалтував школярку. Вік потерпілої невідомий.

Біля школи №27 зловмисник підійшов до школярки, представився новим вчителем фізкультури та попросив допомогти йому знайти втрачені ключі, які він нібито загубив на задньому дворі школи.

Як йдеться у вироку Рівненського міського суду, Тоді він примусив дитину до орального сексу, погрожуючи, що начебто має пістолет.

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Після інциденту вона одразу про все розповіла вчителям, затримали зловмисника того ж дня. В суді він категорично заперечував провину. Однак винуватість його була доведена показами свідків та результатами експертиз.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні та призначив 11 років тюрми.

Нагадаємо, що у Дніпрі судили чоловіка, який поблизу заправки зґвалтував 11-річну дівчинку.

А у Миколаївській області взяли під варту 41-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 15-річної дівчини.

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