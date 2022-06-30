Заманив під міст: у Чернівецькій області молодика звинуватили у зґвалтуванні 10-річного хлопчика

Заманив під міст: у Чернівецькій області молодика звинуватили у зґвалтуванні 10-річного хлопчика

19-річному хлопцеві з Чернівецького району загрожує термін за зґвалтування 10-річного хлопчика у сільському парку.

Обвинувачений заманив дитину під міст, сказавши, що навчить будувати будиночок, і зґвалтував.

Про це повідомили у прокуратурі Чернівецької області.

Водночас у прокуратурі не уточнюють, коли саме стався злочин.

"Обіцяючи навчити будувати будиночок, чоловік заманив 10-річного сина своїх односельців під міст у сільському парку, де і зґвалтував дитину. Наразі обвинувачений перебуває під вартою", – йдеться у повідомленні прокуратури.

19-річного хлопця обвинувачують за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої дитини). Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Сумській області правоохоронці затримали 51-річного жителя Сумського району, який упродовж 9 років шантажував дівчинку та примушував до вступу в статевий зв'язок, а також зберігав порнографіче відео.

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