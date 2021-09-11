Заманив у авто і вивіз за село: під Херсоном співмешканець бабусі зґвалтував її 12-річну онуку

Заманив у авто і вивіз за село: під Херсоном співмешканець бабусі зґвалтував її 12-річну онуку

Про зникнення доньки до поліції повідомила мати дівчинки.

У Херсонській області чоловік зґвалтував онуку своєї співмешканки. Поганця затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Так, сьогодні, вночі, 11 вересня, до поліції звернулася 35-річна мешканка одного із сіл Херсонського району і повідомила про зникнення її 12-річної доньки. Правоохоронці відпрацювали всі можливі версії подій та встановили, що декілька годин тому дитина самостійно сіла до автомобіля, який належить співмешканцю бабусі. Також встановили, що чоловік раніше судимий за вчинення злочину проти статевої недоторканості.

Згодом правоохоронці зупинили вказаний автомобіль за межами населенного пункту. Водій авто кинувся втікати, однак його затримали. У автомобілі перебувала дівчинка, вона розповіла, що бабусин співмешканець заманив її у авто, відвіз за межі населеного пункту, де зґвалтував. Свій телефон та телефон дівчинки чоловік заздалегідь вимкнув з метою конспірації.

У скоєному зловмисник зізнався, наразі його затримано у порядку статті 208 КПК України.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області затримали чоловіка, який підозрюється в зґвалтуванні трьох доньок.

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