Заманили через сайт знайомств: у Запоріжжі агент ФСБ намагався вбити воїна ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією запобігла замовному вбивству українського воїна у Запоріжжі. Правоохоронцям вдалося по «гарячих слідах» затримати агента ФСБ, який вчинив жорстокий напад на офіцера ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, жертвою нападу став офіцер ЗСУ, який проходив реабілітацію у прифронтовому місті після поранення на передовій. Російські куратори розробили план ліквідації, використавши методи соціальної інженерії.

Для цього ФСБ створила фейковий акаунт дівчини на одному із сайтів знайомств. Після нетривалого листування військового запросили на «побачення» у малолюдну промислову зону міста. Саме там на нього чекала засідка.

Чим закінчилось «побачення»

Замість дівчини на місці зустрічі з’явився кілер у балаклаві. Зловмисник напав на військового зі спини та завдав йому серію ударів ножем. Експерти зафіксували у потерпілого шість колото-різаних ран у ділянці шиї, грудної клітини, живота та правої ноги.

Підозрюваний / © СБУ

Вважаючи, що виконав завдання, нападник втік, викинувши знаряддя злочину неподалік. Потерпілого офіцера терміново госпіталізували до реанімаційного відділення. Наразі він перебуває у важкому стані, лікарі борються за його життя.

Правоохоронці провели спецоперацію та протягом декількох годин встановили місцеперебування нападника. Його затримали у помешканні родичів, де він намагався переховуватися.

Виконавцем замовлення ФСБ виявився 25-річний місцевий безробітний. У поле зору російської спецслужби він потрапив через пошук «легких заробітків» у Telegram-каналах.

Ніж / © СБУ

Спочатку чоловік виконував «тестові» завдання з підпалів у місті, після чого отримав наказ на фізичну ліквідацію військового.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон та планшет із доказами листування з куратором з РФ і також знаряддя злочину (ніж), який був знайдений поблизу місця нападу.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (закінчений замах на умисне вбивство). Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, журналісти «Схем» оприлюднили розслідування щодо можливого катування українського військовополоненого Андрія Переверзєва, якому під час операції на окупованій території випалили напис «Слава России» та літеру Z.

За даними розслідувачів, до цього можуть бути причетні російські хірурги з Краснодару Юрій Кузнєцов та Андрій Крячко, які з початку повномасштабної війни регулярно приїжджають до окупованого Донецька та працюють у місцевих медзакладах.

Ймовірне катування сталося 24 лютого 2024 року в Донецькому клінічному територіальному медичному об’єднанні. Журналісти зібрали фото-, відеодокази, метадані та свідчення, які можуть вказувати на присутність російських лікарів у лікарні в день операції та на обізнаність персоналу щодо того, що сталося.