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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Заманили обманом до лісу: моторошні подробиці вбивства неповнолітніми юнака у Франківську

У вбивстві 19-річного юнака підозрюють двох 14-річних підлітків.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Місце вбивства хлопця біля Івано-Франківська

Місце вбивства хлопця біля Івано-Франківська / © Національна поліція України

В Івано-Франківську поліцейські повідомили про підозри підліткам, причетним до вбивства 19-річного місцевого жителя.

Про це передає пресслужба поліції Прикарпаття.

За словами правоохоронців, підлітки завдали численні удари ножем потерпілому, а тіло намагалися приховати на околиці Івано-Франківська.

Місце вбивства

Місце вбивства

У злочині підозрюють двох 14-річних місцевих підлітків. Юнаки, увівши потерпілого в оману, навмисне заманили його до лісопарку, щоб вбити. Вони здійснили злочин під час спуску з Вовчинецьких пагорбів. Потім заволоділи його особистим майном, а тіло заховали в лісі.

Поліцейські затримали двох зловмисників. Їм інкримінують їм вчинення кримінального правопорушення, передбаченого п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю), їм оголошені підозри. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічний термін.

Вирішується питання щодо процесуального статусу третього учасника — 15-річного неповнолітнього.

Нагадаємо, що у Франківську троє підлітків жорстоко зарізали 19-річного хлопця.

В ТСН.ua дізнались моторошні подробиці злочину.

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