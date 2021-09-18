Заманюють батончиками і "печенюшками": жителів окупованих територій Донбасу автобусами звозять на вибори

Бойовики залучають жителів тимчасового окупованої частини Донбасу, які отримали російські паспорти.

Жителів окупованого Донбасу возять на вибори в Держдуму РФ, за участь в голосуванні дають "продуктовий набор".

Про це повідомляють у телеграм-каналі Donetchanyn

"Ось такі продуктові набори видавали тим, хто їхав з Донецька на голосування до Держдуми РФ. Люди в коментарях обурюються, що його навіть продати не можна", - написали автори.

Як розповідає видання MRPL.CITY, з посиланням на слова жителів Донецька, бойовики залучають жителів тимчасового окупованої частини Донбасу, які отримали російські паспорти, до голосування на виборах депутатів Держдуми РФ.

За словами місцевих, людей з паспортами РФ на автобусах везуть в Іловайськ, Докучаєвськ та інші прифронтові райони для голосування. Деяких відправляли в Ростов. Тим, хто проголосував видають подарунки - воду, шоколадний батончик, яблуко, серветки і прапорець Росії.

Жителі Донецька кажуть, що такому подарунку зараз можна навіть порадіти, оскільки раніше на невизнаних "виборах" електорату роздавали талони на картоплю.

Нагадаємо, що за словами "голови виборчої комісії", явка в Криму в перший день голосування склала 21,15%. Проголосували 315,9 тисяч мешканців півострова.

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